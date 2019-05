We are extremely concerned to hear that Elżbieta Podlesna, a Polish human rights activist, was arrested and detained for several hours on spurious charges yesterday upon her return to Poland from a trip with Amnesty International. https://t.co/DCJfoZlY4x — Amnesty Slovakia (@AmnestySlovakia) 7 May 2019

Poljski minister za notranje zadeve Joachim Brudziński je v ponedeljek na svojem profilu na Twitterju zapisal, da so aretirali eno osebo zaradi "skrunitve Črne Marije iz Čenstohove".

Policija iz kraja Płock v osrednji Poljski, kjer so se pojavili plakati, je potrdila aretacijo 51-letnice zaradi domnevnega kaznivega dejanja. Ker pa je bila Elzbieta Podlesna prej v tujini, so ji ob vrnitvi v domovino preiskali stanovanje, kjer so našli več omenjenih plakatov. Umetnico so pozneje izpustili iz pripora.

Kaj pravi kazenski zakonik?

Glede na poljski kazenski zakonik je žaljivo vedenje do verskih čustev drugih kaznivo dejanje, pri čemer oblasti ta incident obravnavajo kot "skrunitev" spoštovane verske podobe. Če bo sodišče odločilo, da je Podlesna kriva, ji lahko prisodijo do dve leti zapora.

Policija se je v Čenstohovi že leta 2012 ukvarjala s podobnim incidentom, ko so tamkajšnji varnostniki 58-letniku preprečili poskus skrunitve slavne ikone z metanjem posod črne barve vanjo. Načrtovan podvig mu ni uspel, saj je podoba prekrita z zaščitnim steklom. Foto: Wikipedia

Plakati kot "kulturno barbarstvo"

Minister je plakate že v sredini aprila, ko so se pojavili, označil za "kulturno barbarstvo". "Pripovedovanje zgodb o svobodi in "strpnosti" nikomur ne daje pravice do žaljenja čustev vernikov," je po pisanju Sputnik News še izjavil minister.

Črna Marija iz Čenstohove, ki izvira iz bizantinskega obdobja, visi v tamkajšnjem pavlinskem samostanu Jasna Góra, ki je posvečen Devici Mariji. Samostan je uvrščen na seznam Unescove svetovne kulturne dediščine in je najslavnejše poljsko katoliško svetišče.

Duh, ki veje na današnjem Poljskem

Gre za še eno v vrsti dejanj, ki odsevajo politiko poljske vladajoče konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS), odkar je leta 2015 prevzela oblast. Pred volitvami v Evropski parlament pa si v želji po mobilizaciji svojega volilnega telesa še bolj prizadevajo za prikazovanje Poljske kot države, ki jo pretirano preplavljajo liberalne zahodnjaške vrednote.

Nespodobno uživanje banane in težaven Oliver Frljić

"Opravka imamo z neposrednim napadom na družino in otroke ‒ seksualizacijo otrok, tem celotnim gibanjem LBGT-ja, družbenim spolom," je po pisanju The Guardiana med govorom svojim podpornikom v preteklem mesecu dejal vodja PiS-a Jarosław Kaczyński. "To je uvoženo, vendar danes to dejansko ogroža našo identiteto, naš narod, njegovo nadaljevanje in s tem poljsko državo," je še dejal nekdanji poljski premier.

Med drugim so se v tem duhu v varšavskem Narodnem muzeju nedavno odločili umakniti umetnine, ki so po mnenju direktorja muzeja Jerzyja Mizioleka "nespodobne", do česar pa naj ne bi prišlo brez pritiskov poljskega ministrstva za kulturo.

Pred dvema letoma pa je to ministrstvo zavrnilo plačilo 300 tisoč zlotov (približno 70 tisoč evrov), že zagotovljenih gledališkemu festivalu v mestu Poznanj ‒ težaven se jim je namreč zdel kurator festivala hrvaški gledališčnik Oliver Frljić.