Par je sliko kupil pred približno desetletjem na dražbi v New Yorku za 5.000 dolarjev (dobrih 4.400 evrov). Foto: IMDb

Portret dame, ki ga je v 17. stoletju ustvaril flamski umetnik Melchior Geldorp, so nacisti namreč ukradli iz poljskega Narodnega muzeja. Operni pevec Craig Gilmore in umetnik David Crocker sta sliko kupila ne zavedajoč se njenega izvora.

Slika se je po skoraj 80 letih vrnila v Varšavo

Septembra lani sta jo nato vrnila muzeju v Varšavi in tako se je po skoraj osmih desetletjih vrnila na kraj, s katerega je bila odtujena. Primopredaja umetnine je bila slavnostne narave, udeležila sta se je tudi poljski minister za kulturo in ameriška veleposlanica na Poljskem.

Gilmore in Crocker pa sta se pred kratkim vrnila na Poljsko, da bi s pomočjo znanstev, ki sta jih vzpostavila s svojo jesensko gesto, pripomogla k izboljšanju položaja lokalne skupnosti LGBT. Skupnosti, ki se na Poljskem spoprijema z velikim nerazumevanjem in diskriminacijo, sta ponudila tudi finančne donacije in ji prenesla sporočila solidarnosti.

Jaroslaw Kaczynski, glava poljske konservativne vladajoče stranke, je pred kratkim povedal, da gre pri gibanju za pravice LGBT pravzaprav za uvoz iz tujine, ki ogroža Poljsko, pretežno katoliško državo, kjer nekateri vidijo liberalne zahodne vrednote kot spodkopavanje svoje tradicije. Narodni muzej se je pred kratkim tudi sam znašel pod ukrepi konservativne vlade zaradi odstranitve nekaterih erotično ali feministično obarvanih del.

Poljska ne priznava nobene oblike istospolnega partnerstva

Gilmore je aprila v enem izmed varšavskih parkov zasnubil Crockerja in kot sta povedala, upata, da bo ta gesta spodbudno delovala na poljsko skupnost LGBT. Skupnost je sporočila, da sicer ceni njuno izkazano solidarnost, vendar se zaveda tudi omejitev.

"Šlo je za lepo in pogumno gesto, storiti nekaj takega v Varšavi, glavnem mestu ene izmed redkih držav EU-ja, ki ne priznava nobene oblike partnerstva med ljudmi istega spola, vendar so težave prevelike in pregloboke, da bi se jih dalo spremeniti simbolično," je po poročanju Associated Pressa dejal Vyacheslav Melnyk, direktor Kampanje proti homofobiji.