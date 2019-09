Lovro Sodja in avstrijska veleposlanica v Sloveniji Sigrid Berka. Foto: V. Tofaj

Odlikovanje je Lovru Sodji, dolgoletnemu nekdanjemu profesorju in pedagoškemu vodji slovenske Glasbene šole v Celovcu ter dolgoletnemu predsedniku Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva Ljubljana, v okviru slovesnosti v avstrijski rezidenci slovesno izročila avstrijska veleposlanica v Sloveniji Sigrid Berka.

Zlati častni znak za zasluge za Republiko Avstrijo. Foto: Avstrijsko veleposlaništvo v Ljubljani

Redko dvakrat odlikovano eno in isto ime

Veleposlanica je ob tem poudarila, da podelitev visokega avstrijskega odlikovanja ni pogost dogodek in še redkeje se zgodi, da je ena in ista oseba te časti deležna dvakrat. Avstrija je profesorja Lovra Sodjo za njegove zasluge za kulturne odnose med Slovenijo in Avstrijo, zlasti za njegovo 25-letno pedagoško delo za koroške Slovence, že decembra 2005 odlikovala z avstrijskim častnim križem za znanost in umetnost. Veleposlanica je profesorju Sodji, ki že več let nadvse uspešno povezuje ljudi z obeh strani meje, še zlasti med avstrijsko Koroško oziroma Južno Koroško in Slovenijo, tokrat izročila zlati častni znak za zasluge za Republiko Avstrijo, s katerim ga je odlikoval zvezni predsednik Republike Avstrije Alexander Van der Bellen.

Neutrudna osebna prizadevanja in osebna vnema

"Na veleposlaništvu smo zelo veseli, da smo imeli v preteklih letih priložnost in možnost, da ob podpori Avstrijskega kulturnega foruma Ljubljana, skupaj s profesorjem Lovrom Sodjo zmeraj znova izpeljemo Koroške kulturne dneve v Ljubljani," je dejala veleposlanica Berka. V nadaljevanju je poudarila, da Republika Avstrija profesorju Lovru Sodji tako izreka priznanje za njegova neutrudna osebna prizadevanja in osebno vnemo, s katero je desetletja glasbenikom, pisateljem in likovnim umetnikom, zlasti iz vrst slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem, ponudil ustrezen oder v Ljubljani in tako sooblikoval odnose med Slovenijo in Avstrijo.

Odlikovanje. Foto: Avstrijsko veleposlaništvo

Tvorni prispevek h krepitvi dvostranskih odnosov

Kot je med drugim navedeno v utemeljitvi, je leta 1938 rojeni Lovro Sodja od leta 2005 zelo dejaven član upravnega odbora Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva v Ljubljani, od leta 2011 je tudi predsednik društva. V tem času je pomembno in tvorno prispeval h krepitvi dvostranskih odnosov med Avstrijo in Slovenijo. Poleg vsakoletne organizacije Koroških kulturnih dni v Ljubljani, društvo organizira tudi strokovne ekskurzije v sosednjo Avstrijo in skrbi za sodelovanje z drugimi sorodnimi društvi in klubi iz Celovca, Dunaja, Gradca, Maribora in Ljubljane. Letos je prejel tudi častno priznanje Zveze kulturnih društev Ljubljana za izjemen prispevek na področju medkulturnih izmenjav in krepitev vezi med Slovenijo in sosednjo Avstrijo.

Več kot 540 avtorskih člankov, vesti in intervjujev

Poleg svojih dejavnosti v okviru društva je Lovro Sodja tudi publicistično zelo dejaven – že od leta 1962 je dopisnik za medije v Sloveniji, od leta 1985 je pa tudi dopisnik za avstrijske slovenske medije (Naš tednik, Slovenski vestnik, Nedelja) in od leta 2003 tudi dopisnik celovškega tednika Novice, v katerem poroča o mednarodnih kulturnih dogodkih v Ljubljani. Do danes so mu mediji v Sloveniji, Avstriji, Italiji in Nemčiji objavili skupno prek 540 avtorskih člankov, vesti in intervjujev. O svojem delovanju na avstrijskem Koroškem je leta 2002 izdal pri Mohorjevi založbi v Celovcu tudi knjigo Mojih dvajset glasbenih let na Koroškem.

Pred izidom je pa tudi njegov obširen zbornik Enotni slovenski kulturni prostor v besedi in sliki, v katerem je zbral 1.550 raznih člankov s kulturnega področja Alpe–Jadran, od leta 1957 do 2019, ki ga posveča vsem novinarjem in fotografom tega področja.