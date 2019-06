Zoran Poznič je pred nastopom mandata ministra za kulturo leta 2007 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost Univerze v Ljubljani, dve leti pozneje pa magistriral in že med tem postal direktor delavskega doma. Foto: Ministrstvo za kulturo

Predsednik vlade Marjan Šarec je sprejel odstop njegovega predhodnika Dejana Prešička zaradi slabih odnosov na ministrstvu in nezaupanja v vodstvo. Poznič pravi, da se te stvari urejajo in naj bi se stanje po njegovem izboljševalo. Njegova vrata so vedno odprta, je pa bilo na začetku nekaj problemov.

Čemu na mesto ministra za kulturo?

Ministra za kulturo Zorana Pozniča smo povabili v oddajo Arsov forum ob preteku prvih stotih dni mandata. Poznič se je odločil za položaj ministra, ker je v lanskih napovedih svojega predhodnika prepoznal začetek nove perspektive, nove energije, ki vstopa na področje kulture in je nujno potrebna. Ob vseh neljubih dogodkih, ki so privedli do Prešičkovega odstopa, si je rekel, da njegovo predhodno delo ne sme zamreti.

Ob začetku mandata je imel sprva občutek, da je slon v trgovini s porcelanom. Od zunaj je imel drugačne predstave, kako ministrstvo deluje oziroma ne deluje. Ob vseh izpolnjevanjih delovnih obveznosti ministrstva so še posebej zahtevni odnosi znotraj kolektiva. Želi si vzpostaviti toplo, humano, človeško vzdržno delovno okolje in primerne pogoje, da se na ministrstvu ne bodo ukvarjali le z birokracijo, ampak bodo začeli sproščati ustvarjalne potenciale.

Uvodni konflikt interesov

Ob prvi predstavitvi se je izpostavljal konflikt interesov, in sicer v razpisu, na katerega je Poznič kot direktor Delavskega doma Trbovlje sooblikoval prijavo. Razpis Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture je velik kar 9 milijonov. Poznič je napovedal dosledno upoštevanje navodil Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), v imenu ministrstva pa on ne bo podpisnik pogodbe. Tudi on bi se spraševal, če bi kdo drug kandidiral za ministra, kako naj se pravilno vodijo vsi postopki.

Nujna prenova zakona o RTV-ju

Letošnje zvišanje proračuna za približno 30 milijonov se mu ne pozna skoraj nič. Skoraj ves denar je šel v povišanje plač, ostalo je 5 milijonov, ki so jih porabili za nujne zadeve. Zakon o kulturnem evru je koalicijsko usklajen in je na vladi, zato v prihodnjih tednih pričakuje njegovo sprejetje. V popolnoma novo pisanje medijske zakonodaje niso šli, osnutek naj bi šel v javno razpravo v prihodnjih dneh.

S finančnim stanjem na RTV Slovenija se še seznanja, zato se ni želel opredeliti do spremembe višine RTV-prispevka, si pa želi vzpostaviti sistem, ki bo srednjeročno vzdržen za razvoj zavoda. Prenova zakona o RTV-ju, zaradi katerega smo imeli referendum, je po njegovem nujna. Želi si razpravo, v kateri bo širša skupnost ugotovila, kakšen javni zavod si želi. Podpira znižanje davka na knjigo in tiskovine na najnižjo 5-odstotno stopnjo, ki bo po njegovem dosežena v najkrajšem možnem času.

Priprava kulturnega polja na izzive tega stoletja

Sistemske spremembe na področju samozaposlenih zahtevajo svoj čas, je opozoril in hkrati za prihodnje leto napovedal, da bo leto preboja, tudi sredstva se bodo podvojila, če bodo zadeve šle v trenutni smeri. Glede prenove Plečnikovega stadiona, gradbenega projekta Bežigrajski športni park, ki ga financira Joc Pečečnik, se ni želel opredeliti, saj, kot pravi, ni z vsem seznanjen. Z novim Nacionalnim programom za kulturo (NPK) pa želijo slovensko kulturno polje pripraviti na izzive 21. stoletja.

Zoran Poznič je pred nastopom mandata dobro desetletje vodil Delavski dom Trbovlje. Pred tem pa je, kot sam pravi, počel vse in nič, bil je gozdni delavec, nekaj let tudi rudar, delal je v grafični industriji, slikal, kiparil, večji del svojih dejavnosti se je vrtel okrog vizualnih praks. Leta 2007 je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost, dve leti pozneje pa magistriral in že med tem postal direktor delavskega doma.

Nakup stare kmetije za atelje in delavnico

Po končanem študiju je imel sicer drugačne namene. Kupil je staro kmetijo, kjer bi imel atelje in delavnico. Nato pa so ga s strani lokalne skupnosti povabili, če lahko spravi v pogon Delavski dom Trbovlje, ki je več kot desetletje stagniral. Sprejel je ponudbo, na njegovo pobudo se je mesto Trbovlje idejno preimenovalo v Trbovlje novo medijsko mesto, glavna manifestacija tega povezovanja pa je festival novomedijske kulture Speculum Artium.

Oddajo Arsov forum, ki jo lahko poslušate na spodnji povezavi, smo opremili z ministrovim glasbenim izborom.