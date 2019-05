Ellen O'Hara je neodvisna poslovna svetovalka, strateginja, mentorica in raziskovalka z 20-letnimi izkušnjami v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih ter socialnem podjetništvu. Foto: Motovila

Seminar, ki bo v torek potekal še v Mariboru, vodi strokovnjakinja za razvoj in trajnostno rast ustvarjalnih organizacij Ellen O'Hara.

Tokratno brezplačno usposabljanje, ki je del niza usposabljanj Onkraj kulturnega modela, je namenjeno tako izkušenim kot mladim vodilnim kadrom, organizatorjem, producentom in ustvarjalcem, ki delujejo v kulturnem, ustvarjalnih in avdiovizualnih sektorjih.

Kako razviti poslovni model za prihodnost?

Na seminarju bo med drugim govor o tem, kako razviti poslovni model za prihodnost ter najti nove perspektive za reševanje kompleksnih problemov. Zato je, kot so zapisali organizatorji, usposabljanje idealna priložnost za vse, ki želijo pod mentorstvom izkušene mednarodne svetovalke pridobiti orodja in praktične nasvete, s katerimi bodo prevetrili trenutno poslovanje svoje organizacije ter ga prilagodili in dosegli trajnostne učinke v prihodnosti.

Seminar danes poteka v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Foto: MAO

Prožnost v kulturi

"Čeprav je od svetovne gospodarske krize minilo že deset let, slovenske organizacije in podjetja iz kulturnega in ustvarjalnih sektorjev še vedno čutijo posledice. Vsi govorijo o prožnosti v kulturi, kaj narediti, da bi jo dosegli, pa ostaja nejasno. Pogovarjali se bomo o kulturnih in družbenih učinkih trajnostnega delovanja ustvarjalnih organizacij ter o ustvarjanju vrednosti, ki nikakor ne sme biti samo ekonomska," so zapisali pri Motovili.

Udeležencem seminarja, ki vključuje tudi delavnico, bo v sredo na voljo tudi kratko individualno svetovanje, so še zapisali organizatorji.

Trajnostno delovanje ustvarjalnih organizacij

Ellen O'Hara je neodvisna poslovna svetovalka, strateginja, mentorica in raziskovalka z 20-letnimi izkušnjami v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih ter socialnem podjetništvu. Osredotoča se na področja inoviranja poslovnih modelov, dostopa do t. i. alternativnih virov in merjenja učinkov.

Pri poučevanju uporablja metodologijo zagonskih podjetij in oblikovalskega razmišljanja za spodbujanje strateškega pristopa k vodenju in spremembam. V ospredje postavlja kulturne in družbene učinke trajnostnega delovanja ustvarjalnih organizacij ter ustvarjanje vrednosti.