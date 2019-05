Jedro spora je projekt Center Rog, ki ga na območju načrtuje Mestna občina Ljubljana, a se rogovci ne strinjajo z njegovim konceptom. Foto: BoBo

To so potrdili v skupnosti nekdanje tovarne Rog, kjer izpostavljajo, da sodbe veljajo samo za osem posameznikov, medtem ko bodo drugi tam lahko delali še naprej. Vztrajajo tudi pri stališču, da MOL nima pravnih vzvodov, da jih vrže ven.

Na ljubljanski občini so sredi aprila, ko je bilo pravnomočnih sedem tožb, dejali, da bodo za izpraznitev prostorov "ravnali v skladu s pravnomočnimi sodbami". Ob tem so dodali, da jo bo "izvršil sodni izvršitelj ob asistenci policije".

Odvetnik rogovcev Zoran Korenčan pravi, da bo najnovejšo sodbo komentiral v prihodnjih dneh, že pred časom pa je dejal, da toženi posamezniki Roga po njegovih informacijah ne uporabljajo več, a je v Rogu ostala večina, 100 ali 200 uporabnikov. Po njegovih besedah jih občina ne mogla kar vreči ven, saj bi jih morala identificirati in zahtevati izpraznitev. "Verjetno pa v nedogled tako ne bo šlo, verjetno bodo morali skleniti nek dogovor," je dodal.

Jedro spora je projekt Center Rog, ki ga na območju načrtuje MOL, a se rogovci ne strinjajo z njegovim konceptom. Tožbe občine proti osmim uporabnikom Roga so bile odgovor na spor zaradi motenja posesti po tistem, ko je občina junija 2016 sredi noči vstopila v Rog z bagrom in varnostniki. Ti so dobili tožbo zaradi motenja posesti, MOL pa lastninsko tožbo kot lastnica nepremičnin.