"Če ne drugega, bodo tam zaupanja vredne informacije, predstavljene na dober in sodoben način," je še dodal po poročanju ruske tiskovne agencije Ria Novosti. Takšna alternativa svetovni enciklopediji bi bila po Putinovem mnenju namreč zanesljivejša oziroma bolj zaupanja vredna.

Vladimir Putin je na torkovem srečanju komisije, pristojne za ruski jezik, predlagal oblikovanje ruske alternative spletni enciklopediji Wikipedija. Foto: EPA

Kremelj namerava za projekt do leta 2022 nameniti 1,7 milijarde rubljev (24 milijonov evrov). Velika ruska enciklopedija, ki jo ima v mislih Putin, je delovala med letoma 2007 in 2014, za zdaj pa je na voljo le v papirnati obliki, pojasnjuje francoska tiskovna agencija AFP.

Ruska različica Wikipedije z več kot milijonom in pol gesel

Tamkajšnje oblasti so leta 2015 za krajši čas prepovedale Wikipedijo, kjer naj bi eno izmed gesel po njihovem mnenju vsebovalo napotke za psihoaktivne pripravke iz kanabisa. Različica Wikipedije v ruskem jeziku navaja, da trenutno vsebuje več kot milijon in pol gesel.

Rusko alternativi Wikipedije je Putin predlagal le nekaj dni po uveljavitvi spornega zakona, ki ruskim oblastem omogoča osamitev medmrežja v državi. Oblasti trdijo, da je cilj zakona, ki jezačel veljati v petek, zaščititi Rusijo pred kibernetskimi grožnjami, kritike pa skrbi, da bo še okrepil cenzuro na spletu.

Putin je sicer rusko spletno enciklopedijo predlagal tudi v odzivu na javno izraženo nezadovoljstvo rektorja ene izmed ruskih univerz, češ da celo sodišča za utemeljitev kazni uporabljajo Wikipedijo.