Današnji slavljenec Christopher Plummer. Foto: EPA

Kanadski igralec Christopher Plummer se je kljub bogati igralski karieri in številnim filmskim, televizijskim in gledališkim vlogam v zgodovino najopazneje zapisal z vlogo aristokratskega vdovca Georga von Trappa v glasbenem filmu Moje pesmi, moje sanje. Filmsko klasiko, v kateri je zaigral z Julie Andrews, so posneli leta 1965.

Prizor iz filma Moje pesmi, moje sanje. Foto: IMDb

Sprva na pot do profesionalnega pianista

V Torontu leta 1929 rojeni Christopher je bil edinec Isabelle Mary Abbott in Johna Plummerja, njegov praded pa je bil nekdanji kanadski premier John Abbott. Starša sta se kmalu po njegovem rojstvu ločila, zato je odraščal v razširjeni družini Abbott. Študiral je, da bi postal koncertni pianist, vendar se je že kot otrok zaljubil v gledališče, na gledaliških deskah je začel nastopati pri 18 letih, kmalu se je lotil tudi študija igre.

Leta 1953 je na Broadwayu debitiral v predstavi The Starcross Story, svojo prvo filmsko vlogo pa je odigral leta 1958 v filmu Stage Struck.

Christopher Plummer (levo) v svoji prvi filmski vlogi v Stage Struck s Henryjem Fordom v glavni vlogi. Foto: IMDb

Kot general Chang v Zvezdnih stezah. Foto: Wikipedia

Odigral je več kot 90 filmskih vlog, med katerimi velja omeniti vloge v zgodovinskem spektaklu Padec rimskega cesarstva, Mož, ki je hotel biti kralj, Waterloo, Bitka za Anglijo, Nicholas Nickleby, Čudoviti um, Malcolm X, Dekle z zmajskim tatujem in Volk z Wall Streeta. Plummerja je bilo mogoče videti tudi v šesti sezoni televizijske serije Zvezdne steze.

Sicer pa velja za enega najboljših dramskih igralcev svoje generacije, na gledaliških odrih pa se je uveljavil tako v ZDA kot v Evropi. Velja, da je še posebej blestel v shakespearjanskih vlogah. Za svoje igranje je prejel najvidnejše nagrade na vseh treh področjih ustvarjanja. Poleg omenjenega oskarja je prejel dve televizijski nagradi emmy in dve gledališki nagradi tony.

Od Leva Tolstoja do J. Paula Gettyja

Plummerju se je lani izmuznil oskar za stransko vlogo, ko je upodobil J. Paula Gettyja v filmu Ves denar sveta režiserja Ridleyja Scotta. Igralec je v filmu pristal, potem ko so že posnete prizore z očrnjenim Kevinom Spaceyjem izrezali in ga zamenjali s 30 let starejšim Plummerjem.

Z nominacijo za oskarja za vlogo v drami Ves denar sveta je postal najstarejši oskarjevski nominiranec v zgodovini. Foto: IMDb

Če bi osvojil oskarja, bi postal najstarejši dobitnik kipca v tej kategoriji. (Je pa to postal leta 2012, ko je pri 82 letih prvič v svoji dolgoletni karieri prejel oskarja za stransko moško vlogo v filmu Začetniki, ki mu je prinesla tudi zlati globus.) Dve leti prej je bil prav tako nominiran za oskarja, vendar za glavno vlogo, ko je upodobil slovitega ruskega pisatelja Leva Tolstoja v filmu Poslednja postaja, ki ga sam omenja kot eno svojih najljubših stvaritev.

V naslednjem letu ga bo mogoče videti v filmu The Last Full Measure ob Samuelu L. Jacksonu in Sebastianu Stanu.