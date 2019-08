Foto: Reuters

Rubin je 37. predsednik Akademije, a prvi med njimi, ki je po poklicu vodja kastinga. Kot soustvarjalec je podpisan pod več kot sto filmov, med katerimi najdemo klasike, kot so Angleški pacient, Možje v črnem, Nadarjeni g. Ripley ter Štiri poroke in pogreb.

Zamenjal bo dozdajšnjega vodjo, direktorja fotografije Johna Baileyja, čigar predsedstvo je bilo prepojeno z različnimi škandali in nesrečno zastavljenimi načrti prenove podelitve oskarjev.

John Bailey je bil 36. predsednik filmske akademije. Foto: Reuters

Nagrada popkorn in zamik prenosa

Prizadeval si je za to, da bi iz neposrednega prenosa deloma umaknili podelitev nekaterih nagrad, da bi bila prireditev za gledalce izza zaslonov bolj gledljiva, in uvedli novo kategorijo za izjemne dosežke v popularnem filmu. To naj bi bil odgovor Akademije na kritike, da v zadnjem desetletju oskarje podeljujejo umetniškim filmom, ki ne dosegajo visoke gledanosti. Kritiki so to že označili za "nagrado popkorn", kar bi verjetno pomenilo, da bi bili v igri zanjo filmi, ki so v kinodvorane pritegnili največ gledalcev. Da bi zvišali gledanost, so podelitev s konca februarja oziroma začetka marca v prihodnje prestavili na začetek februarja. Prihodnja podelitev filmskih oskarjev bo tako 9. februarja 2020.

Poleg tega se je Bailey spoprijemal z obtožbami spolnega nadlegovanja, a bil pozneje oproščen.

V okviru Akademije nastaja muzej

Novi predsednik se bo moral poleg urejanja Baileyjeve problematične dediščine lotiti tudi muzejskega projekta organizacije, Akademija namreč leta 2020 v Los Angelesu odpira muzej, poroča publikacija Indiewire. Ravno ta teden je muzej v nastajanju izgubil svojega vodjo, režiserja Kerryja Brougherja.

Akademija je sredi velikih premikov tudi zaradi številnih novih članov, z izborom katerih poskušajo preseči ključnik #OscarsSoWhite, torej #OskarjiTakoBeli. Letos je v svoje vrste povabila 29 odstotkov nebelih ustvarjalcev. Tudi sicer si prizadevajo za raznolikost. Novi člani prihajajo iz 59 držav. V svoje vrste je Akademija lani vključila tudi slovensko režiserko in animatorko Špelo Čadež.