Protagonista, ki zaradi depresije in bolezni že nekaj časa ne ustvarja več, igra Antonio Banderas. Foto: Kolosej

Ustvariti ta film je bilo zanj kot zdravilo, bilo je obenem "boleče in veličastno". Kot je povedal, se je po tem, ko je napisal scenarij, počutil veliko bolje. "Film mi je dobro del, bil je odrešilen."

Film predstavlja režiserjevo osmo sodelovanje z Antoniem Banderasom in šesto s Penelope Cruz (na fotografiji v sredini). Foto: Kolosej

Pisanje kot edino zdravilo

Almodóvar v filmu zajema teme "prvih ljubezni, drugih ljubezni, mame, smrtnosti, šestdeseta, osemdeseta, sodobni čas in praznino, občutek neizmerne praznine, ki se pojavi iz nemoči, še naprej ustvarjati filme." Tu so še bolečine ob razhodu, ko je bila ljubezen še sveža in vroča, pisanje kot edino zdravilo, da pozabiš tega, česar se ne da pozabiti, odkritje kina in občutka neizmerne praznine, ki se pojavi iz nemoči še naprej ustvarjati filme, piše na spletni strani Koloseja.

Film sestavlja serija srečanj Salvadorja Malla, filmskega režiserja v jeseni svojega življenja. Nekatera od teh potekajo v sedanjosti, drugih se le spominja, denimo otroštva v 60. letih, ko je s starši v iskanju boljšega življenja odšel v vas v bližini Valencie.

Snemanje filmov je strast, neke vrste odvisnost

Protagonista, ki zaradi depresije in bolezni že nekaj časa ne ustvarja več, igra Antonio Banderas. Za Almodovarja je takšno duševno stanje zastrašujoče: "Če bi nekega dne ostal brez idej in ne bi mogel pisati, bi bila to zame prava mora. Snemanje filmov je moja strast, neke vrste odvisnost," je povedal. Ta film sicer predstavlja režiserjevo osmo sodelovanje z Antoniem Banderasom in šesto s Penelope Cruz.

Kot piše na spletni strani Koloseja, bo film na sporedu od 5. septembra.