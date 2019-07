Benedict Cumberbatch je bil za oskarja nominiran za glavno vlogo v drami Igra imitacije. Foto: Reuters

Benedict Cumberbatch in Claire Foy, ki je svetovno prepoznavnost dosegla z vlogo Elizabete II. v Netflixovi seriji Krona (The Crown) sta postavljena v središče filma Louis Wain, biografije angleškega umetnika, ki je zaslovel na koncu 19. stoletja.

Različni umetniški slogi, ki jih najdemo v slikarskih delih Louisa Waina. Foto: Wikipedia

Ljubezen do sveta in Emily

Film začnejo snemati 10. avgusta, režiral bo z bafto nagrajeni Will Sharpe, scenarij pa sta napisala Sharpe in Simon Stephenson, poroča publikacija Variety.

Cumberbatch bo igral Waina, "briljantnega človeka, ki sta ga navdihovali tako ljubezen do sveta kot ljubezen do Emily", ki jo bo zaigrala Claire Foy. Wain (1860 – 1939) je znan po svojih značilnih slikah mačk, opisujejo ga kot navdihujočega junaka, ki je v svojem življenju pogosto kljuboval oviram. Imel je shizofrenijo.

Odisejevska narativa

"Navdušen sem nad tem, da bom igral vlogo tako pogumnega, igrivega duha, kot je Louis Wain, in tako poseben film tudi producirati." Dodal je, da že več let občuduje Willovo delo prek TV-serije Flowers (Cvetje) in da je od trenutka, ko sta se prvič srečala, vedel, da je popolna oseba, ki bi lahko oživila Louisovo navdihujočo in odisejevsko življenjsko zgodbo.

Naturalistična mačka z začetka Wainove umetniške poti. Foto: Wikipedia

Sharpe namerava po besedah britanskega igralca pripeljati med občinstvo iskreno, razigrano, vznemirljivo zgodbo o uporništvu, ustvarjalnosti in večni moči ljubezni.

Pisatelj H. G. Wells je o njem dejal: "Ustvaril je svojevrstno mačko. Izumil je mačji stil, mačjo družbo, cel mačji svet. Angleške mačke, ki ne izgledajo in živijo kot mačke Louisa Waina, se sramujejo samih sebe."

Med producenti filma je omenjen tudi Amazon, kar pomeni, da bo verjetno dostopen na njihovi spletni platformi.