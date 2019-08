Na programu se bo kar trlo izjemnih filmov, od pomembnih del svetovnih avtorjev pa do kandidatov za oskarjevske kipce. Ni pretirano reči, da Benetke v zadnjih letih po kakovosti programa povsem dosegajo raven veliko bogatejšega festivala v Cannesu.

Vseeno pa se zdi, da beneški festival prestižni status letos ohranja z nekaterimi kompromisi. Prvič: kljub napovedim, da bodo po Cannesu tudi Benetke zaprle vrata Netflixu, ki se požvižga za redno distribucijo filmov v kinih, se to ni zgodilo. Netflix bo tako na Lidu predstavil tri izjemno odmevne naslove (The Laundromat, Marriage Story, The King), Amazon pa enega (Seberg s Kristen Stewart). Drugič: v Italiji so zatočišče našli tudi nekateri režiserji, do katerih imajo drugi festivali jasno izražene moralne zadržke. Tu prednjačita predvsem Roman Polanski (obsojen posilstva mladoletnice v ZDA) in Nate Parker, prav tako obtožen posilstva. Ob tem v oči bode še podatek, da sta samo dva filma od 21 v tekmovalnem programu posneli ženski režiserki. Organizatorji so to pomanjkanje sicer nadomestili z večjim številom žensk v različnih festivalskih žirijah, vključno s tisto glavno, ki ji predseduje režiserka Lucrecia Martel, a pridih patriarhalnosti vseeno ostaja.

V vsakem primeru je že zdaj jasno, da bodo filmi, ki jih bomo videli v naslednjih 12 dneh, močno zaznamovali prihajajočo filmsko sezono. Na spodnjem seznamu predstavljamo izbor desetih najtežje pričakovanih.

1. Joker

Superjunaški filmi so dandanes zaradi hitrega nizanja novih naslovov dobili pridih rutine. Na srečo še vedno obstajajo liki, ki dvignejo kocine tudi tistim, ki teh filmov ne spremljajo. Joker je zagotovo eden izmed njih. Ta zlikovec iz zgodbe o Batmanu ima zaradi nepozabnih izvedb Jacka Nicholsona, Heatha Ledgerja, Marka Hamilla in Jareda Leta poseben status v filmskem svetu. Ali lahko Joaquin Phoenix stopi po sledi omenjenih igralcev in postreže s še eno monumentalno vlogo? Uvrstitev tako komercialno usmerjenega filma v tekmovalni program beneškega festivala nakazuje, da imamo pred sabo izdelek, ki se poteguje za oskarja.

2. Ad Astra

Avtorsko usmerjeni znanstvenofantastični filmi o vesolju so v tem desetletju doživeli velik vzpon. Videli smo tako tiste nekoliko bolj komercialne, kot so Nolanovo Medzvezdje (2014), Cuaronova Gravitacija (2013), Villeneuvov Prihod (2016), pa tudi bolj artistične, kot je Visoka družba (2018) režiserke Claire Denis.

Med naštete filme bomo od tega tedna naprej zagotovo umeščali tudi film Ad Astra režiserja Jamesa Graya (Imigrantka, Izgubljeno mesto Z). Napovednik filma, v katerem igrajo Brad Pitt, Liv Tyler, Tommy Lee Jones in Donald Sutherland, je za zdaj videti kot mešanica Nolana in Cuarona, a lahko glede na Grayeve pripovedne ambicije pričakujemo, da bo njegov film naštetim dodal še kaj novega.

3. J'Accuse / An Officer and a Spy

Roman Polanski je v zadnjih letih nekoliko popustil v formi. Njegovi filmi kot Venera v krznu (2013) in Posneto po resnični zgodbi (2017) so posredno obravnavali predvsem motiv krivde, zato ni težko videti povezave med njim in njegovim begom zaradi posilstva mladoletnice, zaradi katerega ga v ZDA še vedno čaka zaporniška celica. Obetavno je, da se veliki cineast znova vrača k žanru zgodovinske drame, ki se je je najsloviteje lotil v Pianistu (2002). Tokrat bomo deležni uprizoritev dogodkov okoli afere Dreyfus ob koncu 19. stoletja, ki sicer v marsičem spominja na režiserjev trenutni položaj. Polanskega zaradi sporazuma o izročitvi obsojencev med Italijo in ZDA skoraj zagotovo ne bo v Benetke.

4. The Laundromat

Steven Soderbergh tudi po 30 letih od prvenca Seks, laži in videotrakovi (1989) še vedno raziskuje nove tehnološke možnosti filmskega ustvarjanja in je v tem slogu nedavno posnel dva filma s pametnim telefonom (Neprisebna in High Flying Bird). V svojem novem filmu The Laundromat se vrača k višjeproračunskemu filmskemu ustvarjanju. Gre za zgodbo o vdovi, ki raziskuje zavarovalniške goljufije in nekoliko spominja na še eno Soderberghovo pripoved o ženskem pogumu, in sicer na oskarjevsko dobitnico Erin Brockovich (2000). V filmu nastopa cela vrsta preizkušenih igralskih imen: Meryl Streep, Gary Oldman, Sharon Stone, David Schwimmer, James Cromwell, Antonio Banderas, Matthias Schoenaerts, Robert Patrick in Will Forte.



5. Waiting for the Barbarians

Kolumbijski režiser Ciro Guerra je v zadnjih letih po zaslugi filmov Kačji objem (2015) in Poletne ptice (2018) uprizoril bliskovit vzpon na svetovnem filmskem področju. V novem filmu je imel prvič priložnost delati z nekaterimi najslovitejšimi igralci današnjega časa. Film Waiting for the Barbarians je posnet po istoimenskem romanu južnoafriškega pisatelja J. M. Coetzeeja iz leta 1980 in pripoveduje o grozotah kolonialnega nasilja nad domorodnim prebivalstvom. Glede na izvrstno literarno predlogo in filmsko ekipo, ki jo sestavljajo Johnny Depp, Mark Rylance in Robert Pattinson, se zdi, da imamo pred sabo izredno dober film, Depp pa bo morda po nizu kritiških polomij vendarle dokazal, da še zna zaigrati v kakšnem kakovostnem filmu.

6. Marriage Story

Adam Driver je enkrat že gostoval v Benetkah s filmom o partnerski zvezi, ko je z Albo Rohrwacher zaigral v filmu Lačna srca (Hungry Hearts, 2014), za katerega sta kot tandem celo dobila zlatega leva za najboljša igralca. Tokratni film bi utegnil biti še odmevnejši. Driver bo v The Marriage Story namreč nastopil skupaj s Scarlett Johansson. Po prvem napovedanem sinopsisu v filmu spremljamo par, ki se med ločitvijo spopada z velikimi poklicnimi izzivi. Ni zaman poudariti, da je film režiral Noah Baumbach (Frances Ha, The Meyerowitz Stories), v njem pa se v stranskih vlogah pojavijo še Alan Alda, Ray Liotta in Laura Dern.

7. The Truth

Japonski režiser Hirokazu Kore-eda je lani s filmom Tatiči dosegel svoj karierni vrhunec, ko je v Cannesu osvojil zlato palmo. Ta nagrada mu je ponudila veliko odskočno desko in njegov novi film Resnica je rezultat tega uspeha, saj gre za Japončev prvi mednarodni projekt. Videli bomo, ali se bo režiserjevo obravnavanje tem družine in otroštva tudi v francoskem kontekstu obneslo tako dobro. Njegovo vizijo so na veliko platno pomagali prinesti Juliette Binoche, Catherine Deneuve in Ethan Hawke.

8. About Endlessness

Pet let že mineva, odkar je švedski režiser Roy Andersson posnel svoj zadnji film Golob je sedel na veji in razmišljal o življenju (2014). Ker je takrat šlo za zaključek njegove monumentalne trilogije Živečih, so mnogi ugibali, da bi to celo utegnil biti režiserjev zadnji film. Na srečo je 76-letni Šved letos dokončno ovrgel te govorice. Film O neskončnosti bo najbrž sledil istemu principu uporabe absurdne komedije, da bi opozoril na slepe ulice, po katerih hodi sodobna civilizacija. Morda pa ima Andersson tudi v poznem obdobju svoje kariere še kakšnega novega aduta v rokavu.

9. Adults in the Room

Režiserja Costa-Gavrasa poznamo kot avtorja, ki je močno zaznamoval politični film 70. let. Večina pozna njegov klasični film Z (1969), za Pogrešane (Missing, 1982) pa je prejel celo zlato palmo in nominacijo za oskarja. Dandanes priimek Gavras bolj odmeva zaradi njegovega sina Romaina, ki velja za enega največjih videospotovskih režiserjev naše dobe. 92-letni veteran pa se zdaj vendarle odmevno vrača na prizorišče, njegova tema pa je prav tako izredno aktualna. Adults in the Room je namreč priredba romana Janisa Varufakisa, Gavrasova priredba pa nam bo tudi v igrani obliki demonstrirala diktate Evropske unije ob grškem gospodarskem zlomu leta 2010.

10. The King

Za priredbe Shakespearjevih del v obliko celovečernega filma je v preteklosti skrbel predvsem britanski režiser Kenneth Brannagh, tokrat pa se je britanskega pisatelja lotil avstralski režiser David Michod (Živalsko kraljestvo, Vojni stroj). Ta je pri filmu The King združil moči z igralcem Joelom Edgertonom in skupaj sta adaptirala vrsto motivov iz Shakespearjevih klasičnih del. To bi utegnila biti ena najodmevnejših filmskih uprizoritev Shakespearja nasploh, film je namreč zapolnjen z znanimi igralskimi imeni, kot so Timothee Chalamet, Robert Pattinson, Joel Edgerton, Ben Mendelsohn, Lily-Rose Depp in Sean Harris.