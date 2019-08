Kakšne filme ali serije bo dvojec ustvaril, še ni znano. Foto: Reuters

Njuna pogodba z Netflixom je menda težka 200 milijonov dolarjev, s podpisom pogodbe pa se je končala pogajalska vojna, ki se je s prvotnih šestih studiev na koncu zvedla na tri - poleg Netflixa sta v bitki do konca ostala še Amazon in Disney.

Benioffa in Weissa pogodba med drugim zavezuje, da projekte ustvarjata ekskluzivno za Netflix, izjema le dolg, ki ga imata pri Disneyju – že pred časom napovedano novo trilogijo Vojne zvezd. Neuresničen pa bo očitno ostal napovedan HBO-jev projekt Confederate, s katero so verjetno tudi zaradi plaza kritik, ki so sledile razkritju kontroverzne premise serije (ta naj bi na novo pisala zgodovino secesijske vojne, v kateri se je južni del Združenih držav odcepil od Severa, suženjstvo pa je na Jugu še vedno dovoljeno), že tako zavlačevali.

David Benioff in Dan Weiss sta se proslavila predvsem z megalomansko televizijsko uspešnico Igra prestolov, kulturnim fenomenom, ki se je letos zaključil po osmih sezonah in 73 epizodah. Foto: IMDb

Ted Sarandos, pri Netflixu odgovoren za vsebino, je v izjavi za javnost povedal, da so nad prihodom "mojstrskih pripovedovalcev zgodb" Benioffa in Weissa v podjetju navdušeni. "Sta ustvarjalna sila, ki je s svojim epskim pripovedovanjem navduševala občinstvo po vsem svetu. Komaj čakamo, da vidimo, kaj bo njuna domišljija prinesla našim uporabnikom," je dodal.

Očitno med gledalci slabše sprejeta zadnja sezona Igre prestolov ni pustila posledic, saj imata Benioff in Weiss še naprej veliko dobro plačanih priložnosti za delo.

Benioff in Weiss sta povedala, da z Netflixovimi vodilnimi delita ljubezen do istih filmov iz osemdesetih in istih knjig. Foto: EPA

"Z HBO-jem smo več kot desetletje čudovito sodelovali in vsem tam sva hvaležna, da sva se vedno počutila domače," sta dejala scenarista. "V zadnjih mesecih sva se veliko pogovarjala s Cindy Holland in Petrom Friedlanderjem, pa tudi s Tedom Sarandosom in Scottom Stuberhjem. Vsi se spomnimo istih prizorov iz filmov 80. let, obožujemo iste knjige, se navdušujemo nad enakimi možnostmi prepovedovanja. Netflix je zgradil nekaj osupljivega in neprecedenčnega, in počaščena sva, da so naju povabili, da se jim pridruživa."

Za dvojec se je sprva zanimal tudi Apple, vendar ni prišel v zaključni krog. Pri Disneyju so se pogajali do konca. Gigantski studio s scenaristoma sodeluje že od prej – trenutno skupaj ustvarjajo prvi film v novem poglavju franšize Vojna zvezd, ki naj bi premiero doživel leta 2022.

Visok znesek pogodbe Netflixa z Benioff in Weissom je v skladu s tisto, ki jo je velikan pretočnih storitev po pogodbi plačal producentoma Ryanu Murphyju (Glee, Ameriška grozljivka, Pose) in Shondi Rhimes (Talenti v belem). Medtem poteka pogajanje za podobno ekskluzivno sodelovanje z J. J. Abramsom, in sicer sta poročanju Varietyja v boju ostala še WarnerMedia in Apple.