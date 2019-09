Bi imeli čelado Dartha Vaderja, očala Harryja Potterja ali kostum s Titanika?

Za tisoč predmetov naj bi dobili več kot deset milijonov dolarjev

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Med drugim so na dražbi očala, ki jih je v prvem filmu o Harryju Potterju nosil igralec Daniel Radcliffe. Foto: IMDb

Avkcijska hiša Profiles in History bo konec septembra na dražbi z naslovom Ikone in legende Hollywooda ponudila več kot tisoč predmetov, ki so bili del kostumografije in scenografije različnih hollywoodskih filmov.