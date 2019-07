Kipec je iz rjavega kvarcita izklesana glava, ki faraona Tutankamona upodablja kot starodavnega boga sonca Amona. Foto: Reuters

Kip faraonove glave so v Londonu prodali za dobrih 4,7 milijona funtov (5,24 milijonov evrov). Po besedah egiptovskega ministra za antikvitete Khaleda al Enanyja, si bo Egipt prizadeval za vrnitev 3000 let starega kipa faraonove glave, izdelane iz kremena. Pri Christie's na drugi strani menijo, da so bila opravljena vsa potrebna preverjanja glede provenience kipa ter da je bila prodaja zakonita.

Egipt je prodajo poskušal preprečiti že pred samo dražbo in je zahteval vrnitev umetnine, ki je bila pred tem del znane zasebne zbirke Resandro. Egiptovsko zunanje ministrstvo je pred dražbo tudi pozvalo britansko zunanje ministrstvo in organizacijo Unesco, naj prodajo ustavita.

Nekdanji egiptovski minister za antikvitete Zahi Havas pravi, da naj bi bila glava Tutankamona domnevno odtujena v 70. letih 20. stoletja iz templja v Karnaku. "Menimo, da je Egipt zapustila po letu 1970, saj so bili v tistem času iz templja v Karnaku odtujeni še drugi predmeti," je povedal pred dražbo.

Pri Christie's so se branili z navedbami, da Egipt ni še nikoli doslej izkazal tolikšnega zanimanja za glavo Tutankamona, čeprav je bila dolga leta dobro znana. "Glava niti ni bila predmet preiskave," so dejali v dražbeni hiši.

Objavili so tudi seznam lastnikov omenjene umetnine v zadnjih 50 letih. Najstarejši podatek je iz let 1973 in 1974, ko je bila glava del zbirke princa Wilhelma von Thurn und Taxis v Nemčiji. Nato je zamenjala tri lastnike in leta 1985 postala del zbirke Resandro.

Egiptovske oblasti sumijo, da je bil kip dejansko ukraden iz ogromnega najdišča v mestu Luksor na jugu države. Foto: Christie's

Egiptovski nacionalni odbor za vrnitev umetnin je v ponedeljek izrazil "globoko nezadovoljstvo z neprofesionalno prodajo egiptovskih artefaktov na dražbi, brez dokumentacije glede lastništva ter dokaza, da so zakonito zapustili Egipt". Na četrtkovi dražbi je bilo prodanih še 32 egiptovskih artefaktov. Odbor je izrazil tudi "veliko začudenje, da od britanskih oblasti ni bilo pričakovane podpore".

Odbor je ob tem, da bo vložil civilno tožbo zaradi prodaje glave faraona, napovedal še, da bo zaprosil Interpol za pomoč pri iskanju na črnem trgu prodanih egiptovskih umetnin po svetu.