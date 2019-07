V New Orleansu je padla prva klapa tretjega nadaljevanja filma, v katerem bosta svoji vlogi ponovila Keanu Reeves in Alex Winter.

Čudovita pustolovščina Billa in Teda je v kino prišla leta 1989. Foto: IMDb

Tretje poglavje z naslovom Bill & Ted Face the Music naj bi premiero doživelo avgusta prihodnje leto. O sami vsebini filma je nekaj malega je kot gost oddaje The Graham Norton Show razkril Reeves. Če jima je v prvem delu Rufus razkril, da se bosta v prihodnosti prelevila v svetovno glasbeno senzacijo, jima glas iz prihodnosti tokrat pove, da morata napisati skladbo, da bi z njo rešila svet. Nekaj desetletij starejša sta Bill in Ted zdaj rockerja v srednjih letih, družinska človeka in njuno življenje je precej drugačno.

"Tu je pritisk, da je treba rešiti svet, njuna zakona razpadata, otroci so jezni nanju, nekega dne pa pride glas iz prihodnost in jima razkrije, da če ne bosta napisala pesmi, ne bo le konec sveta, pač pa tudi vesolja. Tako morata rešiti vesolje, saj čas razpada," je dejal Reeves.

Vse bolj sprt in razpadajoč svet torej lahko reši le njuna pesem, ki naj bi povezala svet in mu prinesla mir. Čas mineva, na voljo pa imata le kakšnih 80 minut, da spišeta pesem. Da bi izpolnila nalogo, sodeluje dvojec s svojima družinama, starimi prijatelji ter slavnimi glasbeniki.

"Prvi dan. Se vidimo na drugi strani in ne pozabite biti čudoviti," je v ponedeljek tvitnil Winter, na splet pa so že pricurljale prve fotografije s snemanja. Na teh je mogoče videti znamenito telefonsko govorilnico, ki je v resnici zakamufliran časovni stroj.

Sodeč po drugih soigralcih in statistih bo tudi tokrat njuno pot prekrižali cela vrsta pomembnih osebnosti iz zgodovine. V prvem filmu sta srečala od Sokrata, Ivane Orleanske in Napoleona do Sigmunda Freuda in Abrahama Lincolna, tokrat pa se v zgodbo med drugim vključujeta Ghandi in Sakakawea.

Po drugem filmu Bill & Ted’s Bogus Journey se kot neusmiljen kosec vrača William Sadler, eno od vlog pa naj bi prevzel tudi glasbenik Kid Cudi. V komediji, ki nastaja pod režijsko taktirko Deana Parisota ter po scenariju Chrisa Matheson in Eda Solomona, bodo nastopili še Anthony Carrigan, Brigette Lundy-Paine in Samara Weaving. V kinematografe prihaja film 21. avgusta 2020.