Bog obstaja, ime ji je Petrunija je makedonsko-slovensko-belgijsko-francosko-hrvaška koprodukcija. Foto: Produkcijska hiša Vertigo

Med nominiranci sta še Nerešeni primer Hammarskjöld danskega režiserja Madsa Brüggerja in Kraljestvo španskega režiserja Rodriga Sorogoyena. Filme, uvrščene v finale izbora za nagrado lux, so javnosti najavili v torek na novinarski konferenci v Rimu.

Nagrajena na Berlinalu in v Pulju

Makedonsko-slovensko-belgijsko-francosko-hrvaška koprodukcija Bog obstaja, ime ji je Petrunija Teone Strugar Mitevske je na letošnjem 69. Berlinalu prejela nagrado ekumenske žirije in nagrado žirije zveze nemških kinematografov. V soboto je na festivalu v Pulju prejela nagrado za najboljšo režijo v kategoriji manjšinskih koprodukcij. Trenutno je na sporedu filmskega festivala v hrvaškem Motovunu. Videti pa jo je bilo mogoče tudi na letošnjem festivalu Kino Otok - Isola Cinema.

Koprodukcija šestih držav Nerešeni primer Hammarskjöld danskega režiserja Madsa Brüggerja predstavlja zgodbo švedskega ekonomista, pravnika, diplomata in politika Daga Hammarskjölda. Foto: IMDb

Edina ženska, ki skoči po srečo in uspeh

V Slovenskem filmskem centru (SFC) so zgodbo o Petruniji povzeli takole. "Vsakega januarja v makedonskem mestu Štip krajevni duhovnik v reko vrže leseni križ, za katerim skače na stotine moških. Tistega, ki ga bo potegnil iz vode, bosta spremljala sreča in uspeh. Tokrat za križem spontano skoči tudi Petrunija in uspe križ zgrabiti pred drugimi. Moški so jezni, ker si je ženska drznila sodelovati v njihovem ritualu. Nastane popoln kaos, a Petrunija ne odneha."

Slovenski koproducent filma Bog obstaja, ime ji je Petrunija je Danijel Hočevar iz produkcijske hiše Vertigo, kostumografijo podpisuje Monika Lorber.

Sumljiva letalska nesreča

Koprodukcija šestih držav Nerešeni primer Hammarskjöld danskega režiserja Madsa Brüggerja predstavlja zgodbo švedskega ekonomista, pravnika, diplomata in politika Daga Hammarskjölda. Leta 1961 je umrl v sumljivi letalski nesreči, ravno v času pogajanj za razrešitev konflikta v Katangi, za katerim so bili veliki ekonomski interesi. Dokumentarec si je doslej prislužil devet nagrad, predvsem na festivalih dokumentarnega filma, dobil je tudi nagrado za najboljši mednarodni dokumentarec na letošnjem festivalu Sundance.

Film Kraljestvo je dobil že okoli 30 filmskih nagrad, med njimi večino španskih. Foto: IMDb

Kako daleč je nekdo sposoben iti, da bi prišel do moči?

Tretji za nagrado nominirani film pa je špansko-francoska koprodukcija Kraljestvo režiserja Rodriga Sorogoyena. Adrenalinski triler se ukvarja s korupcijo v politiki in pred gledalca postavlja vprašanje, kako daleč je nekdo sposoben iti, da bi prišel do moči? V ospredju je zgodba o padcu uspešnega politika. Film Kraljestvo je dobil že okoli 30 filmskih nagrad, med njimi večino španskih.

Namen filmske nagrade lux je povečati prepoznavnost evropskih filmov, omogočiti ogled evropskemu občinstvu in spodbuditi razpravo o temah, ki jih filmi obravnavajo. Trije filmi, ki so uvrščeni v finale za nagrado, bodo prevedeni v 24 uradnih evropskih jezikov in bodo v 50 evropskih mestih v prihodnje prikazani tudi v sklopu programa Filmski dnevi lux. Evropski parlament bo dobitnika nagrade naznanil v novembru.

Lani je nagrado lux prejel film Bojevnica islandskega režiserja Benedikta Erlingssona, ki ga slovensko občinstvo pozna kot velikega nagrajenca 29. ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala (Liffe).