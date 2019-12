Iz kratkega filma Full Monn. Foto: Philip Becker

Trinajsti bovški filmski festival s polnim imenom Bovec Outdoor Film Festival by Fjällräven prinaša 32 filmov v dveh tekmovalnih kategorijah, so sporočili organizatorji, Športno društvo Drča iz Bovca. Obiskovalci bodo ob koncu festivala podelili dve nagradi, za najboljši domači in tujejezični film.

Iz celovečerca The Pathan Project, ki bo imel slovensko premiero na letošnjem BOFF-u. Foto: BOFF

"Zadovoljen sem, da se festival tako razvija in imamo toliko prijavljenih filmov," pravi direktor festivala Boff Jan Maček. Povedal je tudi, da bo letošnji festival poskušal osvetliti nasprotja med trajnostnim in prekomernim turizmom, čemur bo namenjena tudi nedeljska okrogla miza.



Vertikalne avanture od Julijcev do Aljaske

Danes občinstvu v ogled ponujajo ženski in naravovarstveni sklop, v nedeljo pa bo ob filmskih projekcijah med drugim na sporedu predavanje Mance Korelc. Predstavila bo svoj nagrajeni projekt Moja jezera, v katerem s kolesom ali peš obiskuje jezera Slovenije. Sledilo bo predavanje Petra Brajnika in Roka Zalokarja z naslovom Vertikalne avanture od Julijcev do Aljaske, so še zapisali festivalski organozatorji.



V ponedeljek bo na sporedu slovenski sklop, med drugim Nepali flat Petra Vrčkovnika, Edspedicija Eduarda Žalarja in Nothing less Kristjana Stramiča. Temu bo sledil še zadnji program, ki so ga skurirali organozatorji.

Iz kratkometražca Charge. Foto: Anthony Bonello / BOFF

Vse dni festivala bo na ogled tudi razstava fotografij Rožleta Bregarja z naslovom Ti sam greš. Bregar je sicer filmski ustvarjalec, med drugim je soavtor nagrajenih filmov Zadnji ledeni lovci in Nepoškodovane / The Undamaged. Nekdanji športni plezalec je tudi fotograf, tokrat bo razstavil svoje fotografije izpod Everesta in z Denalija, kjer je bil z Davom Karničarjem. Z režiserjem Miho Kačičem sta s Karničarjem snemala film s prav tem naslovom – Ti sam greš. Snemanje bosta nadaljevala in film tudi dokončala.

Festival se bo s podelitvijo nagrad sklenil v ponedeljek.