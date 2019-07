Režiser je bil že leta 2010 obsojen na šest let zapora, ker je snemal brez potrebnih dovoljen. jFoto: EPA

Režiser prav tako dve leti ne sme zapuščati države, prepovedane pa so mu tudi kakršnekoli "družbene ali politične aktivnosti".

Režiserjeva francoska distributerka Michele Halberstadt je obtožbo, da Rasoulof ogroža državno varnost, označila za absurd, saj sta njegovo edino orožje "svetloba in senca na njegovi paleti". Kot pravi, so mu potni list zasegli že leta 2017 in ima že od tedaj prepoved potovanj in snemanja.

Mohammad Rasoulof v svojih filmih slika načine, kako avtoritarni režim utiša neodvisne glasove. Na footgrafiji prizor iz filma A Man of Integrity. Foto: IMDb

Na obsodbo iranskega sodišča so se odzvali organizatorji canskega filmskega festivala, enega najbolj uglednih svetovnih filmskih dogodkov. Izrazili so "skrajno zaprepadenost" nad razsodbo, v izjavi pa med drugim zapisali, da "ob soočanju s cenzuro iranskih oblasti" Rasoulof "še naprej prikazuje realnost njegove države". "Mohammad Rasoulof je filmski ustvarjalec, je umetnik. Zato je sedaj prikrajšan za svobodo," so dodali.

Cineast je star znanec Cannesa; pred dvema letoma je tam prepričal v kategoriji Un Certain Regard (poseben pogled) s filmom A Man of Integrity, napeto dramo o moškem, ki bije boj proti korupciji in ne želi privoliti v plačilo podkupnine, da bi se izkopal iz težav. V filmu je še enkrat raziskoval načine, kako avtoritarni režim utiša neodvisne glasove.

Rasoulof je predlogo za film delno črpal iz lastnega življenja. Leta 2010 je bil s svojim stanovskim kolegom Jafarjem Panahijem, še enim priznanim iranskim režiserjem, prijet, ker sta snemala brez potrebnih dovoljenj. Obsodili so ga na šest let zapora, pozneje so kazen znižali na eno leto.

S dilmom A Man of Integrity je leta 2017 v Cannesu slavil v kategoriji Un Certain Regard. Foto: EPA

"Iran je kot oče alkoholik. Včasih me udari."

Ob prevzemu nagrade v Cannesu je pred dvema letoma dejal, da ljubi Iran, a je ta kot oče alkoholik. "Včasih me udari." Dejal je tudi, da je mednarodna podpora iranskim filmarjem pomembna in pomaga. "Mednarodna podpora je pomagala vsem filmarjem, še posebej meni, in sicer se je zaradi nje zmanjšal pritisk, ki so ga izvajali na nas."

Rasoulof je že leta 2011 sodeloval v kategoriji Un Certain Regard, ko je s filmom Goodbye tudi osvojil nagrado za žirijo. Leta 2013 se je vrnil s filmom Anonymous in prejel nagrado kritikov Fipresci svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev. V Iranu so njegovi filmi prepovedani.