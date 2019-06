"Sporni" ljubezenski prizor v filmu se odvije med Eltonom Johnom in njegovim menedžerjem Johnom Reidom. Foto: IMDb

Lokalni distributer je za tiskovno agencijo Tass potrdil, da bodo iz filma določene odlomke izrezali tako, da bo to v skladu z ruskim zakonom.

Legendarni britanski pevec in filmska ekipa Rocketman sta podala skupno izjavo za javnost, v kateri poudarijo, da "kar najbolj energično" zavračajo cenzuro.

Sir Elton je bil že v preteklosti kritičen do ruskih zakonov, ki naj bi prepovedovali "gejevsko propagando". Zdaj je v izjavi na Twitterju cenzuro opisal kot "žalosten odraz razklanega sveta, v katerem še vedno živimo, sveta, ki je lahko še vedno kruto nerazumevajoč do ljubezni med dvema človekoma".

"Verjamemo v gradnjo mostov in odprt dialog in še naprej se bomo borili za podiranje pregrad, dokler vsi ljudje na svetu ne bodo slišani v enaki meri," je še zapisano v izjavi.

"Pohujšljiva" tudi fotografija pevca z možem?

Ruski novinarji so po prvih novinarskih projekcijah filma poročali, da je bilo iz filma črtanih približno pet minut. Kritik Anton Dolin je na Facebooku zapisal, da so iz filma izginili vsi prizori "poljubljanja, spolnosti in oralnega seksa med moškimi". "Najpritlehneje je to, da so umaknili sklepni napis iz filma," dodaja, pri čemer ima v mislih fotografijo Eltona Johna in njegovega moža Davida Furnisha, ki jo lahko vidimo med odjavno špico. Novinar Miša Kozirev poroča še, da so izginili tudi prizori uporabe drog.

Olga Ljubimova, ki vodi filmski oddelek na ruskem ministrstvu za kulturo, je za Tass komentirala, da niso imeli za distributerja Rocketmana nobenih specifičnih zahtev. "Zelo dobro veste, da se ogromno ruskih in zahodnjaških filmov ukvarja s problematiko drog ... Napačno bi bilo trditi, da se gremo kakršno koli cenzuro." Obenem pa priznava, da morajo filmi upoštevati zakone v povezavi s "pedofilijo, etničnim in verskim sovraštvom ter pornografijo".