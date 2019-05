Elton John je zabavo odprl s solo izvedbo pesmi I'm Still Standing. Foto: EPA

Dogodek je vrhunec doživel takoj po premieri, ko se je ekipa filma iz festivalske palače odpeljala do prizorišča pred hotelom Carlton, kjer so na tamkajšnjem pomolu postavili glasbeni oder.

Rocketman je drugačne vrste film kot Bohemian Rhapsody. Naš film je muzikal in je v glavni vlogi potreboval nekoga, ki lahko poje, v biografski drami pa to ni nujno. Dexter Fletcher

Elton John je zabavo odprl s solo izvedbo pesmi I'm Still Standing, za katero je videospot leta 1983 posnel prav na tem mestu. Takoj je na oder stopil še Taron Egerton, ki glasbenika upodablja v filmu, in ta je ob Johnovi klavirski spremljavi sijajno zapel naslovno pesem filma. Elton John je takoj za tem zapustil prizorišče in se vrnil na turnejo.

Ekipa filma se je novinarjem posvetila naslednji dan na novinarski konferenci, ki je minila pod močnim vtisom premierne projekcije. "To je bil eden najboljših dni v mojem življenju," je v uvodu povedal 29-letni Egerton, ki smo ga slovenski gledalci do zdaj najbolj poznali po filmih Kingsman (2015) in Orel Eddie (2016). "Zelo trdo smo delali, da bi ustvarili nekaj, na kar bi lahko bili ponosni. Rocketman ni običajen biografski film. Pesmi ne nizamo v kronološkem vrstnem redu, prisoten je element fantazije, nekaj svobode smo si vzeli tudi pri obravnavanju resničnih dogodkov. Ljudje v dvorani Troubadour v Los Angelesu niso zares lebdeli nad tlemi."

V slovenske kinematografe film prihaja 30. maja. Foto: IMDb

Igralka Bryce Dallas Howard, ki v filmu igra glasbenikovo mamo, je še posebej poudarila, kakšna izjemna priložnost je bilo delati film z legendo pop glasbe: “Imamo velik privilegij, da lahko častimo Bernieja Taupina in Eltona Johna, dokler sta še zdrava in še nastopata. Po navadi, kadar pripoveduješ takšne vrste zgodbo, teh ljudi ni več med nami. Zato pri našem filmu ni tega občutka izgube, temveč eno samo proslavljanje njunega dela. To, da sem slišala Eltona, kako je na premieri le nekaj sedežev stran od mene jokal po filmu, je nekaj neverjetnega in izjemna čast je biti del tega.”

Elton John ni diktiral, kako naj ga prikažejo

Tisti, ki so po spletu v živo spremljali prenos po zaključku premierne projekcije v dvorani Lumière, so opazili, da je Elton John glavnemu igralcu po filmu nekaj zašepetal na uho, nato je bil ta videti čisto prevzet. Edgerton ni hotel izdati, katere besede je portretiranec namenil igralcu. "Razumem, da ti citati medijem predstavljajo krasno marketinško orodje, a nekatere stvari je bolje zadržati zase. Z Dexterjem (Fletcherjem, režiserjem filma, op. a.) sva med filmom ves čas pogledovala proti Eltonu in Bernieju, da bi videla njuno reakcijo. To, da sta se vsakih 5 minut objemala in se skupaj spominjala dogodkov iz filma, je največji triumf, na katerega smo lahko upali. Ne bom vam povedal, kaj mi je Elton zašepetal v uho, a zelo sem ponosen, da mu je bil film všeč."

Pevca v filmu upodablja 29-letni britanski igralec Taron Egerton. Foto: EPA

Tisto najzanimivejše vprašanje britanskemu igralcu je seveda bilo to, ali mu je Elton John dajal kakšna navodila, kako naj bi ga portretiral v filmu – in še posebej, kako ga naj ne bi. “Predvsem smo poskušali povedati zgodbo, ki Eltona ne poskuša poveličevati ali ga prikazati popolnega. Hoteli smo povedati predvsem človeško zgodbo. Elton je neverjeten človek, ampak je še vedno zgolj človek, ki je imel svoje vzpone in padce. Ni veliko stvari, zaradi katerih bi Elton zardel. Zelo sprijaznjen je s tem, da smo zgodbo o njem povedali na ta način."

V pogovor se je nato vključil še režiser Dexter Fletcher. "Elton je že od samega začetka poudarjal, da se tega filma ni lotil zaradi koristoljubja. Vedno je bil zelo odprt in odkrit okoli tega, kakšen je v resnici, in mislim, da se to kaže tudi v filmu. Njegova velika moč je, da pri njem ni nič skrito. Od tod izhaja tudi ta velika radost in veselje do življenja. To je tisto, kar je hotel prikazati s filmom. Odgovor na vaše vprašanje je zato ‒ ne. Nobenega temačnega kotička ni bilo, v katerega bi nam prepovedal iti. Če je film potreboval kakšen vidik njegovega življenja, smo šli v to smer. In on se je pri tem zgolj umaknil in nam pustil, da povemo njegovo zgodbo."

Edgerton je sicer že od najstniških let povezan z Eltonom Johnom, saj si je kot 17-letnik na avdiciji za sprejem na igralsko akademijo za svoj nastop izbral prav njegovo pesem. Foto: EPA

Taron Edgerton je k temu dodal: "Elton je svetovni fenomen. Vsakomur se zdi, da si lasti delček njega. Njegove pesmi so del naših življenj. Portretiranje njega je bila zato velika čast in tudi odgovornost. Gre za velikansko stvar. Po drugi strani pa je to pomenilo tudi, da sem ga lahko dobro spoznal in ga imam zdaj za prijatelja. Je izredno prijazen, zanimiv in topel človek. Zaradi tega mi je ta vloga tako pomembna. Velik privilegij je bil, da sem se lahko na široko pogovarjal z njim, in to o čemer koli. Pripravljal sem se tako, da sem se družil z njim in da sem od njega izvedel praktično vse. Kajti res ga lahko vprašaš kar koli, zelo je zabaven. In on vam bo vse tudi povedal. (smeh)"

Edgerton je sicer že od najstniških let povezan z Eltonom Johnom, saj si je kot 17-letnik na avdiciji za sprejem na igralsko akademijo za svoj nastop izbral prav njegovo pesem, in sicer Your Song. "Obožujem to pesem. Je ena mojih najljubših sploh." Igralca so nato skorajda zalile solze, zato si je vzel trenutek, da se zbere.

"Izbral sem jo, ker je Bernie Taupin izjemen pripovedovalec. Če umaknete glasbo, lahko ta besedila uporabite pri svojih govorih in nastopih. Ko opravljate avdicijo za igralsko akademijo, potrebujete pesem, na katero lahko igrate, kot da bi se z nekom pogovarjal. To je bil glavni razlog, da sem jo izbral."

Rocketman v žanru muzikala osvetljuje vzpone in padce v življenju danes 72-letnega Eltona Johna. Foto: IMDb

Neizogibna primerjava z Bohemian Rhapsody

Britanski režiser Dexter Fletcher ima za sabo sanjsko obdobje. Ob koncu leta 2017 so ga producenti filma Bohemian Rhapsody po odpustitvi Bryana Singerja najeli, da dokonča film o Freddieju Mercuryju, ki je nato postal svetovna uspešnica. Zdaj se Fletcherju obeta, da se bo z Rocketmanom podpisal pod še en filmski hit v žanru glasbene biografije. A režiser poudarja, da si filma vendarle nista tako podobna.

Rocketman (2019) - Official Trailer - Paramount Pictures

"Rocketman je drugačne vrste film kot Bohemian Rhapsody. Naš film je muzikal in je v glavni vlogi potreboval nekoga ki lahko poje, v biografski drami pa to ni nujno. Hvaležen sem, da ljudje primerjajo oba filma, in upam, da to nakazuje, da je prisoten apetit po takšnih filmih."

Tarona Egertona je nato nekdo od novinarjev podražil, če se je ob podelitvi oskarja Ramiju Maleku tudi sam že videl z zlatim kipcem v roki. "Kakšno grozno vprašanje! Ramijev performans v Bohemian Rhapsody je bil sijajen. Sam ga malo tudi osebno poznam in gre za krasnega, prijaznega človeka, ki je obenem eden najbolj talentiranih igralcev naše generacije. Zelo sem ponosen, da me omenjajo v isti sapi z njim."

Glasbeni filmi z glasbo legendarnih izvajalcev so v zadnjih letih postali nov trend v filmskem svetu. Ali je teh filmov po celovečercih, kot so Mamma Mia, Bohemian Rhapsody in Yesterday, zdaj že preveč? Dexter Fletcher meni, da ne. "Mislim, da jih ni preveč. Dokler bodo takšni filmi ljudem všeč, jih bodo hodili gledat. Vsak režiser bo v njih povedal zgodbo na svoj način. Muzikali imajo krasno lastnost, ki mu rečem trenutek ‘biti ali ne biti’, kjer liki odprejo svoje srce in prek petja zapoje njihov notranji glas. To je izjemno orodje za pripovedovanje. Na tem temelji tudi opera. Prava nota s pravim glasom in prava podoba, ki ti požene mravljince po hrbtenici. To je razlog, zaradi katerega sploh hodimo v kino.”

Film Rocketman istribucijo v slovenskih kinih začenja 30. maja.