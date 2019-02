Dawn Wall prikazuje življenjski vzpon in preizkus prijateljstva Tommyja Caldwella in Kevina Jorgesona. Foto: IMDb

Glavno nagrado 13. Festivala gorniškega filma si je prislužil ameriški film Dawn Wall, v katerem sta režiserja Josh Lowell in Peter Mortimer po presoji žirije izrisala izjemen portret življenja v veliki steni ter iskreno prikazala tanko mejo med predanostjo in obsedenostjo. Nagrado so podelili danes v Cankarjevem domu skupaj z drugimi priznanji.

Popotovanje v globine Hada

Dawn Wall prikazuje življenjski vzpon in preizkus prijateljstva Tommyja Caldwella in Kevina Jorgesona. "Josh Lowell in Peter Mortimer narišeta izjemen portret življenja v veliki steni. Film je iskren prikaz tanke meje med predanostjo in obsedenostjo, obenem pa neprestano preseneča in skrbi, da gledalec v nobenem trenutku ne izgubi zanimanja. Popotovanje v globine Hada, od koder je pobeg mogoč samo v trdni navezi s soplezalcem," je obrazložila žirija, ki so jo sestavljali predsednik Mednarodne zveze gorniškega filma Javier Barayazarra, alpinist in filmski ustvarjalec Stipe Božić ter fotograf in snemalec Marko Magister.

Poleg glavne nagrade mesta Domžale je festivalska žirija med 32 filmi v tekmovalnem programu nagradila tudi najboljše v štirih posameznih kategorijah.

Lepota in okrutnost gora

Nagrado za najboljši alpinistični film je dobil nemški Manaslu v režiji Geralda Salmine, v katerem po oceni žirije "s pomočjo izvrstne fotografije, naracije in igranih prizorov spoznamo uspehe in tragedije Hansa Kammerlanderja, obenem pa se nam razkrije lepota in okrutnost gora". Za najboljši plezalni film je žirija izbrala ameriški film Free Solo v režiji Jimmyja China in Elizabeth Chai Vasarhelyi, ki sta v kamere ujela skorajda nemogoč športni dosežek - Alex Honnold je junija 2017 v steni El Capitana sam in brez vrvi preplezal znamenito smer Freerider.

Najvišji vrh, kjer ostaja veliko smeti

Za najboljši film o gorah, športu in avanturi je bil nagrajen kanadski film Življenje z gorami režiserja Granta Baldwina, ki je po besedah žirije "študija in kolaž izjemnih ljudi, ki jih neustavljivo privlačijo življenje in avanture v gorah". Z nagrado za najboljši film o gorski naravi in kulturi pa je slavil francoski film Zeleni Everest, ki ga podpisuje Jean-Michel Jorda, in razbija v medijih ustvarjene stereotipe o naraščajočem številu obiskovalcev Himalaje in njenega najvišjega vrha, kjer ostaja veliko smeti.

Žirija je v kategoriji gore, šport in avantura podelila tudi častne pohvale švicarskemu alpinističnemu filmu Marcel na vrhuncu moči v režiji Nicolasa Falqueta, nemškemu plezalnemu filmu Odločitve režiserke Terese Hoerl, in britanskemu filmu Odprava na konec sveta Alastairja Leeja. Med filmi o gorski naravi in kulturi pa je pohvalila slovenski film Nepoškodovane Rožleta Bregarja o gibanju Balkan River Defence in njegovem protagonistu Roku Rozmanu ter o zadnjih prosto tekočih rekah Evrope, ki jih najdemo na Balkanu.

Posebna nagrada Televizije Slovenija

Na slovesnosti v Cankarjevem domu, ki je sledila projekciji filma Manaslu, so podelili še nagrado za kratki gorniški film in posebno nagrado Televizije Slovenija. Prvo je dobil španski film Viacruxis v režiji Ignasija Lopeza Fabregasa, "ki odlično predstavi alpinistične stereotipe in tradicije". Žirija nacionalne televizije pa je nagradila nemški film Jochena Schmolla A. O. - V Coni, ki se večplastno poglablja v svet vrhunskega plezanja.

Nagrajeni filmi bodo v soboto in nedeljo na ogled v Domžalah, Ljubljani in Radovljici.

Cankarjev dom v soboto gosti še predstavitev knjige legendarnega alpinista Rada Kočevarja ter predavanji slovenskega športnega plezalca Klemna Bečana in avstrijskega alpinista Hansjörga Auerja.

