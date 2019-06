V filmu Stiks je posameznica soočena s humanitarno krizo, ki je sama ne more zajeziti, in z brezbrižnostjo oblasti, ki tega nočejo narediti. Foto: IMDb

Slovenska filantropija ob svetovnem dnevu beguncev desetič organizira Festival migrantskega filma. V Ljubljani in 11 drugih mestih po Sloveniji bodo s projekcijami in spremljevalnimi dogodki osvetljevali različne obraze migracij, azila in življenja beguncev. Festival bo do četrtka v treh različnih sklopih ponudil 18 filmov iz 16 držav.

S filmi se bodo dotaknili aktualnih zgodb beguncev in migrantov, evropske azilne politike in zapiranja mej bogatih držav. S filmskimi zgodbami in prispevki gostov bodo pozvali k razmisleku o aktualni migracijski politiki in ponudili drugačen pogled na ljudi, ki ostajajo za mejnimi ograjami, v nehumanih razmerah ali umirajo v valovih. Festival bo ponudil filme v treh sklopih - Zapiranje mej, Portreti in Begunstvo LGBTIQA+ oseb.

Komu je mar za begunce na toneči ladji?

V Kinodvoru bo festival odprla nocojšnja projekcija filma Stiks po scenariju Ike Künzel in Wolfganga Fischerja ter v Fischerjevi režiji. V filmu, ki smo ga videli že na festivalu Liffe, si nemška zdravnica Rike za dopust izbere vznemirljiv izziv: z jadrnico bo sama odplula na odročni otok Ascension. Toda sredi Atlantika nenadejano naleti na poškodovano in prenapolnjeno ladjo z begunci. "Film, imenovan po mitološki reki, ki ločuje žive od mrtvih, je pronicljiva sodobna parabola o brezbrižnosti Zahoda do trpljenja 'drugega'," so zapisali v Kinodvoru.

V torek bo v Slovenski kinoteki na sporedu projekcija filma Ograja na meji avstrijskega režiserja Nikolausa Geyrhalterja, ki tematizira strah Avstrijcev pred "grozečim navalom tujcev", ki ga nikoli ni bilo. V torek pripravljajo tudi delavnico na temo diskriminacije LGBTIQA+ oseb v Pritličju.

"Večina ljudi, tudi tistih, ki se profesionalno ukvarjajo z nudenjem (podpornih) storitev različnim družbenim skupinam in osebam, ne pozna specifičnih potreb lezbijk, gejev, biseksualnih, transspolnih in interspolnih oseb (LGBTIQA+-oseb), kaj šele potrebe LGBTIQA+-oseb, ki zaprosijo za mednarodno zaščito," so zapisali organizatorji.

Sirski mister gej je zgodba o sirskih beguncih, ki sta morala zapustiti domovino in si poskušata ponovno urediti življenje. Husein kot gejevski brivec v Carigradu živi dvojno življenje. Mahmud živi v Berlinu, kjer se zavzema za pravice sirske LGBTI skupnosti. Povežejo ju nore sanje, da bi se pridružila mednarodnemu lepotnemu tekmovanju za mistra geja sveta, v čemer vidita možnost za beg iz svojega ujetega življenja in odgovor na lastno nevidnost. Film bo v sredo ob 21.15 na sporedu v Slovenski Kinoteki. Foto: IMDb

V sredo bo projekciji kratkih filmov sledil pogovor z Anno Blom, avtorico filma Spomin na Lampeduso: Upanje, ki ga bo vodila filmska kritičarka Petra Meterc. Anna Blom je nagrajena režiserka in pisateljica iz Helsinkov. Posnela je več odmevnih dokumentarnih filmov in TV-programov za finsko javno radiotelevizijo YLE. Še posebej jo zanimajo problemi, ki zadevajo človekove pravice, otroke in mlade. Njen kratki dokumentarec je portret ene od samo šestih žensk, ki so oktobra 2013 preživele potop goreče ladje ob otoku Lampedusa.

Festival se bo sklenil v četrtek, ko obeležujemo svetovni dan beguncev. V Slovenski kinoteki bo na ogled film Evropske sanje: Srbija španskega režiserja Jaimeja Alekosa, v Kinodvoru film srbskega režiserja Želimirja Žilnika Najlepša dežela na svetu. V Slovenski kinoteki bo ta dan potekal pogovor z avtorico filma Neobičajen ulov Giulio Bertoluzzi, v Kinodvoru pa z režiserjem Žilnikom.

Najlepša dežela na svetu spremlja skupino mladih migrantov na Dunaju, njihov boj z birokracijo, njihove strahove, medsebojno podporo in uspehe. Glavni junak je dvaindvajsetletni Bager, ki se je iz Afganistana odpravil kot sedemnajstletnik in v Avstrijo po treh letih potovanja prispel leta 2015. Foto: IMDb

Festival migrantskega filma bo v Ljubljani torej gostoval v Kinodvoru, Slovenski kinoteki, Pritličju in na Slovenski filantropiji. Obiskovalci si bodo festivalske filmske projekcije lahko ogledali v Hišah Sadeži družbe in partnerskih organizacijah v Mariboru, Novem mestu, Velenju, Murski Soboti, Ljutomeru, Žalcu, Cerknici, Logatcu, Metliki, Črnomlju in Vipavi.