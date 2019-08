Festival Shots: trije dnevi za kratki film

Nagrade bodo podelili v osmih kategorijah

Slovenj Gradec - MMC RTV SLO, STA

Prizor iz dokumentarnega filma Break The Siege (slov. Prelom) italijanske režiserke Giulia Giorgi, ki pripoveduje o subkulturi hiphopa v Palestini. Foto: Festival Shots

4. festival kratkega filma Shots prinaša v Slovenj Gradec projekcije 22 kratkih filmov iz 14 držav, ki jih bodo do sobote predvajali na lokaciji pred dvorcem Rotenturn. Letos so prvič prejeli tudi prijave iz Islandije, Hrvaške, Kolumbije in Brazilije.