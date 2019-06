Februarja so Queen med drugim postali prvi rockerski bend v zgodovini, ki je s svojim nastopom odprl podelitev oskarjev. V vlogi pevca je z njimi nastopil Adam Lambert. Foto: AP

Statistična raziskava, ki jo podjetje Nielsen Music opravi vsakega pol leta, je pokazala, da je album z glasbo iz filma Bohemian Rhapsody, ki je februarja dobil štiri oskarje, zabeležil najboljšo prodajanost v kategoriji rock glasbe v zadnjih šestih mesecih. Na drugem mestu iste lestvice je kompilacija Queenov Greatest Hits 1.

Queen, ki svežega studijskega albuma niso izdali že od leta 1995, so v zadnjem polletju prodali 731 tisoč izvodov svojih albumov, kar je več kot kateri koli drugi izvajalec. Prav tako vodijo po številu digitalnih nakupov posameznih pesmi - teh so zabeležili kar 1,3 milijona.

Februarja so Queen med drugim postali prvi rockerski bend v zgodovini, ki je s svojim nastopom odprl podelitev oskarjev; največje slavje filmskega sveta so zagnali z venčkom uspešnic We Will Rock You in We Are the Champions.

Podelitev oskarjev je bila letos na sploh dobra za glasbeno industrijo: očitno sta navdušila tudi Bradley Cooper in Lady Gaga s svojo melodramatično reprizo dueta Shallow iz filma Zvezda je rojena. Romantično balado je letos digitalno kupilo 648 tisoč ljudi.

Tudi novejši filmi so že uspeli spodbuditi zanimanje za glasbo: biografski muzikal Rocketman, ki popisuje vzpon in divja leta Eltona Johna, je najverjetneje "kriv" za 138-odstotni porast nakupov Eltonove glasbe v prvem tednu po premieri filma.

Raper Post Malone se je na vrh Billboardove lestvice izstrelil v januarju, po zaslugi svojega dueta s Swaejem Leejem Sunflower, ki je bil uporabljen v animiranem filmu Spider-Man: Novi svet. Pesem je bila po svojem filmskem "nastopu" tudi 170-odstotno večkrat predvajana na radiu. Video si je na YouTubu ogledalo več kot 642 milijonov uporabnikov.