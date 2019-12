Na letošnji festival je prispelo 29 filmov in prav vsi bodo tudi prikazani. Foto: FNF

Festival bo danes in jutri potekal v Skladovnici JSKD-ja in dvorani Cepetka, v tem času pa bodo predvajali 29 slovenskih filmov. To so tudi vsi filmi, ki so letos prispeli na festival. Od teh jih bodo 25 predvajali v tekmovalnem in štiri v spremljevalnem programu, ker so nastali kot obveznosti študentov na pristojnih filmskih akademijah ali pa so bili narejeni kot rezultat filmsko vodenih delavnic. Med izborom so tako igrani kot animirani filmi, dokumentarni in eksperimentalni.

Žirijo letos sestavljajo režiser, producent in pedagog Kolja Saksida, filmski kritik Žiga Brdnik in režiser Martin Draksler. Podeljene bodo tri glavne nagrade, za katere bodo zmagovalci prejeli tradicionalne kipce angelčkov s kamero, ki so delo akademskega kiparja in slikarja Žige Vojska. Poleg tega bosta na pobudo žirije letos kar dve posebni omembi – ena bo podeljena za igro v igranem filmu, druga pa za kolektivno filmsko delo provokativne avtorske ekipe.

Na sklepnem večeru festivala pričakujejo rekorden filmski obisk. Foto: FNF

"Na letošnjem festivalu pričakujemo rekorden filmski obisk vsaj na zaključnem večeru festivala, kar pomeni do zadnjega kotička polna Skladovnica JSKD-ja, zaradi česar bo aktivirana dodatna lokacija Cepetka," pravi slovenski igralec, dramski pedagog in filmski kritik Žiga Čamernik. "Po projekcijah sledita pogostitev in druženje, kjer se bodo filmski avtorji družili z obiskovalci v sproščenem vzdušju večnamenske dvorane Cepetka, kar je ravno tako nepogrešljiv element tega festivala," sklene.

Festival neodvisnega filma preverja specifično avtorsko, neodvisno, inovativno produkcijo na Slovenskem, vzpostavlja merila kakovosti, promovira pristno ustvarjalnost, iskanja, meje sodobne filmske govorice, multikulturnost, toleranco, odprtost in provokativnost, je zapisano na spletni strani Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Dogodek organizirata domžalsko kulturno društvo MILF, ki je prireditelj različnih igralskih delavnic in dogodkov, in JSKD.