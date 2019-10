Oskarjevka Geena Davis je znana po vlogah v filmih Thelma in Louise ter Ženska liga. Foto: Reuters

Igralka in zagovornica enakovredne zastopanosti spolov namreč vodi Inštitut Geene Davis za spol v medijih, v katerem se ukvarjajo natanko z odpravo kakršnih koli spolnih in etničnih pristranskosti v medijih. Inštitut je igralka ustanovila leta 2007, ko jo je začelo skrbeti, da je njena mlada hči obdana z zabavno industrijo, v kateri vladajo moški.

Moč vključevanja

V okviru inštituta je bila pred kratkim govornica na dogodku Power of Inclusion (Moč vključevanja) na Novi Zelandiji, kjer je orisala razvoj GD-IQ: Spellcheck for Bias, orodja za strojno učenje, ki je opisano kot "intervencijsko orodje za vnašanje raznolikosti in vključevanja v zabavno industrijo in medije".

Če bomo na malem in velikem zaslonu videli več žensk kot vodij podjetij, znanstvenic in političark, bo v resnici več žensk prevzelo te vloge. .

Razvili so ga na tehniški šoli Viterbi univerze v južni Kaliforniji in je zasnovan tako, da analizira scenarij in določi odstotek "spola, rase, invalidnosti in LGBTQIA" v znakih. Prav tako lahko spremlja odstotek "spolno nezaznamovanih govornih znakov". Geena Davis je na dogodku povedala tudi, da pri projektu digitalnega orodja sodeluje z ameriško korporacijo Disney, poroča publikacija Guardian.

"Z Disneyjem bomo v naslednjem letu sodelovali pri uporabi tega orodja, da bi pomagali pri odločanju [in] prepoznali možnosti za povečanje raznolikosti in vključenosti v scenarijih. Zelo smo navdušeni nad priložnostmi, ki jih nova tehnologija omogoča, in spodbujamo vse, da stopijo v stik z nami in preizkusijo to orodje."

Dejala je tudi, da ne želijo nikogar "zasramovati ali kriviti", temveč zgolj razkriti nezavedne pristranskosti v filmskih projektih, še preden so v produkciji.

"Nimamo dovolj vzornic, ki bi spodbudile spremembe. To moramo najprej videti v fikciji, da lahko ustvarimo kulturne spremembe, ki jih potrebujemo. Če bomo na malem in velikem zaslonu videli več žensk kot vodij podjetij, znanstvenic in političark, bo v resnici več žensk prevzelo te vloge," je še povedala na Novi Zelandiji.