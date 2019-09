Gillian Anderson junija letos na polotekmovanju v Windsorju ni mogla skriti presenečenja ob prisotnosti (resnične) kraljice Elizabete. Kot Margaret Thatcher bo v družbi njene fiktivne dvojnice najbrž bolj zadržana. Foto: AP

"Tako zelo se veselim, da se bom pridružila ekipi Krone, pa tudi, da bom dobila priložnost, upodobiti tako kompleksno in kontroverzno žensko," je Andersonova zapisala v izjavi za javnost. "Thatcher je bila brez dvoma kolosalna osebnost, a sama uživam v raziskovanju pod površjem in, če si sploh upam to reči, v tem, da se zaljubljam v ikono, ki je definirala svoj čas – pa naj so jo ljubili ali sovražili."

Ugibanja o izbiri igralke so začela krožiti že v januarju, ko je Netflixovo odločitev razkril The Sunday Times – a takrat nihče od vpletenih ni želel potrditi sodelovanja. Četrto sezono snemajo prav v teh dneh.

Gledalci medtem čakamo še na tretjo sezono, ki bo za Netflixove naročnike dostopna od 17. novembra naprej. Med dogodki, ki se bodo odvijali v ozadju kraljevih dram, bosta denimo vzpon Beatlov in britanska zmaga v nogometnem svetovnem pokalu leta 1966; veliko več pozornosti kot prej bo deležen princ Charles (Josh O’Connor).

V glavni vlogi kraljice Elizabete II. je prvi dve sezoni blestela Claire Foy, v naslednjih dveh pa jo bo, kot vemo, zamenjala Olivia Colman – nove epizode bodo namreč dokumentirale poznejša leta monarhinje in producenti so sklenili, da staranje Claire Foy s praktični ali digitalnimi učinki ne bi bilo učinkovito.

Spremenljiva barva kraljičinih oči

Še zanimiva vest s snemanja: temnooki Olivii Colman so maskerji najprej priskrbeli modre leče, da bi se njene oči ujemale s šarenicami njene predhodnice Claire Foy. Po nekaj testnih snemanjih so od podviga odstopili, češ da je bilo videti, kot da Colmanova igra "izza maske". (V resnici ima kraljica Elizabeta modre oči.)

Claire Foy je kraljico upodabljala v obdobju med 1947, ko je bila še princesa, in 1964. Olivia Colman je vlogo prevzela za obdobje do konca osemdesetih. Bodite pozorni na "spreminjajočo se" barvo oči. Foto: Netflix

Do sprememb bo seveda prišlo tudi v drugih ključnih vlogah: princ Filip bo Tobias Menzies (doslej Matt Smith), kraljičina sestra princesa Margaret pa velika Helena Bonham Carter (doslej Vanessa Kirby). Ljubitelje monarhije (in z njo povezanih tračev) zanima tudi, kako se bo v četrti sezoni odrezala Emma Corrin kot lady Diana Spencer, pozneje prva žena prestolonaslednika princa Charlesa.

Tretja sezona na male zaslone prihaja po daljšem predahu, skoraj dveh letih, kar se lepo ujema z večjim časovnim preskokom v sami seriji. Selimo se namreč v šestdeseta in sedemdeseta leta, vse do leta 1979, ko je bila Thatcherjeva izvoljena na vodilni položaj.

Windsorjevi so ... kot Sopranovi?

Režiser Ben Caron je pred kratkim v intervjuju za The Guardian posebej izpostavil, da pri Kroni ne gre za vrednotenje plusov in minusov institucije monarhije – ustvarjalce je zanimala predvsem drama človeških odnosov. Projekt je primerjal s še eno slavno sago o disfunkcionalnih odnosih: "Mafija se mi ne zdi pozitivna stvar, tako kot se večini ljudi ne zdi. Pa vseeno ogromno ljudi gleda Sopranove, ker jih fascinira Tony Soprano in njegovi odnosi z družino, pa tudi zato, ker so tveganja v tem kontekstu tako velika."