Foto: IMDb

Celoten festival bo v znamenju zgodovinskih osebnosti, je že pred začetkom prireditve obljubila direktorica festivala Gordana Restović.

Do 21. julija bodo v Pulju predvajali več kot 110 filmov v različnih programih; na sporedu bo tudi devet filmov s slovensko udeležbo.

V tekmovalni konkurenci za najboljši film je 14 naslovov, od tega osem v kategoriji hrvaških filmov ter šest v kategoriji manjšinskih koprodukcij.

Je res mogoče posneti "nepolitičen" film o Gotovini?

Za celovečerec General obstaja veliko zanimanje občinstva, je dejala direktorica. Na premieri pričakujejo celotno filmsko ekipo na čelu z režiserjem Vrdoljakom in igralcem Goranom Višnjićem, ki je nastopil v glavni vlogi.

Vrdoljak je že predlani v intervjujih pojasnil, da se mu je ideja za film utrnila ob aretaciji in haaškem sojenju Anteju Gotovini, češ da bi mu s filmom "morda lahko pomagal". Vseeno zdaj pravi, da film "ne bo imel politične dimenzije" ter ne bo obravnaval okoliščin protagonistove aretacije in izročitve. Film med drugim popisuje otroštvo Gotovine, njegov staž v Tujski legiji in seveda leta vojne na Balkanu.

Za veliko festivalsko nagrado v konkurenci novih prispevkov hrvaške sedme umetnosti tekmujejo tudi novi celovečerci Vinka Brešana Katera je to država, Boba Jelčića Sam samcat in F20 Arsena Antona Ostojića. Tekmovali bosta tudi komediji Poslednji Srb na Hrvaškem režiserja Predraga Ličana in Dopolnilni pouk režiserja Ivana Gorana Viteza.

Igor Samobor ob veliki Almi Prici v filmu o junakinji druge svetovne vojne

V hrvaški program sta bila uvrščena še hrvaški mladinski film Moj dedek je padel z Marsa režiserjev Dražena Žarkovića in Marina Andree Škop ter hrvaški igrano-dokumentarni film Dnevnik Diane Budisavljević režiserke Dane Budisavljević, v katerem igra tudi Igor Samobor, eno izmed stranskih moških vlog pa Boris Ostan.

Med manjšinskimi koprodukcijami so v tekmi za festivalske nagrade tudi celovečerec Mihe Mazzinija Izbrisana, film režiserke Teone Strugar Mitevske Bog obstaja, ime je Petrunija in koprodukcija Šivi v režiji Miroslava Terzića, so napovedali na spletni strani festivala.

Film Ne vem več, kdo smo mi hrvaškega scenarista in režiserja Borisa Homovca, ki je nastal tudi v slovenski koprodukciji, je uvrščen v tekmovalni program sedmih kratkih filmov. V tem programu bo tudi koprodukcijski dokumentarec s slovensko noto Njihovim stopama, obiteljske priče s Balkana režiserjev Marka Pavlovića in Vlada Bobana.

V spremljevalnih festivalskih programih bodo predvajali še nekaj filmov s slovensko soudeležbo, kot sta film Igram, sem režiserja Miroslava Mandića ter kratki film Nežka scenaristke in režiserke Gaje Möderndorfer.

Mednarodni program prinaša po pet celovečercev in dokumentarcev, ki bodo v znamenju biografij velikih svetovnih umetnikov, kot sta baletni velikan Rudolf Nurejev in William Shakespeare. Med dokumentarci bosta tudi filma The Great Buster o življenju priljubljenega igralca v nemih filmih Busterju Keatonu, ki ga je režiral slavni Peter Bogdanovich, ter Nice Girls Don't Stay For Breakfast o življenju ameriške filmske legende Roberta Mitchuma, ki ga je ustvarila režiserska naveza Roberta Andersona Clifta in Hillary Demmon.

Festival se bo sklenil z dokumentarcem, ki je nastajal v času priprav na koncert OLIVERovih 70 z Zagrebško filharmonijo. Rdeča nit filma je "doslej najintimnejši intervju" z Oliverjem Dragojevićem, ki je umrl julija lani. Foto: Pula Film Festival

V programu Europolis bo na sporedu celovečerec Žena v režiji Björna Rungea, v katerem igra Glenn Close. Za vlogo je igralka prejela zlati globus. Organizatorji pa so izpostavili še komedijo The Bra nemškega režiserja Veita Helmerja, v katerem v glavni vlogi nastopa priljubljen beograjski igralec Miki Manojlović.

Po slovesni podelitvi nagrad 21. julija se bo festival zaključil s premiero dokumentarnega filma o lani umrlem hrvaškem glasbeniku Oliverju Dragojeviću, ki sta ga režirala Branko Drakulić in Lea Dekleva.