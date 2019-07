Grace Jones je v svoji avtobiografiji leta 2015 povedala, da so si v osemdesetih producenti zelo prizadevali, da bi jo rekrutirali za kako bondiado, ker so hoteli z navezavami na pop in rock razširiti svoje občinstvo. Sprva je bilo mišljeno, da bo dobila naslovno vlogo v filmu Octopussy, a si na koncu eniso "upali" imeti temnopolte igralke kot osrednje antagonistke. Namesto tega je imela dve leti pozneje malo manjšo vlogo v A View to A Kill. Foto: IMDb

71-letna diva, ki je leta 1985 v bondiadi A View To A Kill igrala antologijsko zlobnico May Day, pribočnico Christopherja Walkena, se je užalila in odkorakala od novega filma, ko je izvedela, kako malo replik so ji namenili scenaristi novega filma.

Tabloidi imajo radi večne štorije o "napornih divah"

Za britanski tabloid The Sun je neimenovani vir komentiral: "Graceina vrnitev v franšizo 007 bi morala biti trenutek za množice. Producenti so bili navdušeni, da so jo dobili. Ker se je drži določen sloves, so ji seveda organizirali luksuzno nastanitev in jo pričakali z rdečo preprogo. Ampak zdi se, da je Grace pričakovala večjo vlogo in je epizodno vlogico vzela kot žalitev. Izginila je hitreje, kot bi lahko namešal martini."

O tem, da bo Grace nastopila v novi bondiadi, smo lahko v tabloidih prvič prebrali v aprilu, ko se je pisalo, da bo nastopila v prizoru z Danielom Craigom.

Nesrečni pripetljaj je samo najnovejši v seriji težav, ki pestijo produkcijo še nenaslovljenega "Bonda 25": v začetku tega meseca je ekipo na snemanju pretresla nepredvidena eksplozija. Sprožila se je ob spodleteli kaskaderski točki, kar je uničilo del strehe in več stenskih panelov, en človek pa je bil tudi poškodovan.

Prejšnji mesec je bilo celo snemanje treba malce odložiti, ker si je 51-letni Craig pri teku tako zelo poškodoval vezi v gležju, da ga je bilo treba operirati.

Osrednji zlobec bo Rami Malek. Prvotni režiser Danny Boyle naj bi menda v vlogi zlobneža videl Tomasza Kota, ki je nedavno navdušil v Hladni vojni Pawla Pawlikowskega, kar se je tudi omenjalo kot morebitni razlog za spor med režiserjem in producenti. Malek, ki je, kot je spomnil v zahvalnem govoru ob prevzemu oskarja, sin priseljencev iz Egipta, sicer po slabi izkušnji s serijo 24 zavrača vloge, ki igralce iz arabskega sveta predstavljajo v negativni luči. Foto: Reuters

Prva ovira je bila že menjava režiserja

Izvirni greh produkcije pa je bil seveda tudi njena največja kalvarija: že avgusta lani je dal odpoved dotedanji režiser, Danny Boyle, ki menda s studiem ni mogel doseči soglasja v zvezi s scenarijem. Zamenjal ga je Cary Fukunaga, o katerem pa rumeni mediji ne pišejo preveč pozitivno: pojavila so se celo poročila o "uporu" snemalne ekipe, ker naj bi Fukunaga šprical službo in raje igral na svojem PlayStationu.

Svet bomo reševali pred Ramijem Malekom

Kljub kaotičnim razmeram v produkciji je premiera filma še vedno napovedana za 3. april naslednjega leta.

Ob Danielu Craigu, ki naj bi tokrat še zadnjič upodobil Jamesa Bonda, - čeprav je že pred tem filmom rekel, da "bi si raje prerezal žile, kot se vrnil k tej vlogi" - bodo v filmu nastopili Ralph Fiennes, Lea Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris in Jeffrey Wright, pridružil pa se jim bo tudi Rami Malek v vlogi osrednjega antagonista.