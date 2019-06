Med filmi, ki so jih snemali v mestu Görlitz, je tudi The Grand Budapest Hotel iz leta 2014. Foto: IMDb

Med kandidati za nadžupana mesta Görlitz na Saškem je namreč tudi kandidat desno usmerjene populistične stranke Alternative für Deutschland (AfD). Filmarji so zato svoje odprto pismo naslovili na občane tega ob nemško-poljski meji ležečega mesta, ki se bodo 16. junija odpravili na volišča, poroča Deutsche Welle.

Nemški igralec Volker Bruch, znan iz serij Babylon Berlin, Naše matere, naši očetje in filma Bralec, je tudi med podpisniki pisma. Foto: IMDb

AfD-jev uspeh v prvem krogu volitev

Če bi bil izvoljen AfD-jev Sebastian Wippel, bi s tem postal prvi nemški nadžupan, ki prihaja iz te politične opcije. Wippel je bil v prvem krogu volitev 26. maja tudi najuspešnejši kandidat, saj je prejel 36,4 odstotka glasov in se bo v drugem krogu pomeril s CDU-jevim Octavianom Ursujem, ki je v prvem krogu prejel 30,3 odstotka glasov.

Filmski in nekateri drugi ustvarjalci iz kulturne sfere so zato po pisanju časopisa Leipziger Volkszeitung izrazili svojo zaskrbljenost. Med podpisniki so večkrat nagrajeni britanski gledališki in filmski režiser Stephen Daldry (Billy Elliot, Ure do večnosti, Bralec), igralci Burghart Klaußner (Beli trak, Zbogom, Lenin, Bralec), Jana Pallaske (Neslavne barabe, Fack ju Göthe) in Volker Bruch (serija Babylon Berlin). Med podpisniki sta še pisatelja Bernhard Schlink, avtor knjige Bralec (v slovenskem prevodu Sandre Baumgartner) in Daniel Kehlmann, avtor Izmere sveta (prevod Amalije Maček).

Görlitz leži na skrajnem vzhodu Nemčije, skozenj pa teče Lužiška Nisa. Foto: Wikipedia

"Prosimo, volite pametno!"

Pismo stranke AfD sicer ne navaja dobesedno, vodilo besedila pa se glasi: "Prosimo, volite pametno!" AfD-jev poslanec v zveznem parlamentu Tino Chrupalla iz volilnega okrožja Görlitz je akcijo že komentiral na Twitterju: "Varuštvo, ne hvala! Hollywoodske zvezde se mešajo v volitve nadžupana v Görlitzu. Prebivalcem Görlitza niso potrebna volilna priporočila 'mednarodnih zvezd' in zvezdic!"

Pobudnik pisma je filmski producent Michael Simon de Normier. Foto: IMDb

Kot je za Leipziger Volkszeitung povedal pobudnik pisma in filmski producent Michael Simon de Normier, mu gre tudi za to, da se ne bi ogrozil Görlitz kot filmsko mesto. "Görlitz nekaj pomeni v Hollywoodu," pravi producent. "Če se pojavi vtis, da je večina v mestu ksenofobična, bo to zaznati po vsem svetu in bo verjetno imelo posledice," je prepričan.

Prispevek za celotno regijo

Mesto s 56 tisoč prebivalci je namreč priljubljena kulisa za hollywoodske produkcije, od česar ima celotna regija že več let gospodarsko korist. V Görlitzu so med drugim snemali filme The Grand Budapest Hotel v režiji Wesa Andersona, Neslavne barabe Quentina Tarantina in Varuhi zapuščine, ki ga je režiral George Clooney.

Celotno besedilo odprtega pisma bo objavljeno v ponedeljek na spletni strani zukunftsachsen.org, katere deklarirani cilj je preprečitev političnega uveljavljanja AfD-ja na Saškem.