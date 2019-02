Bernardo Bertolucci med snemanjem Zadnjega tanga v Parizu z Marlonom Brandom in Mario Schneider. Foto: AP

Festival se je v nedeljo začel s posebno projekcijo filma bratov Taviani La masseria delle allodole.

Festival filma, mode in umetnosti Los Angeles, Italia je namenjen predstavitvi najzanimivejših del sodobnih italijanskih ustvarjalcev. Med drugim bo v njegovem programu ob letošnji 500-letnici smrti vsestranskega genija Leonarda Da Vincija svetovno premiero doživel biografski film o njem, naslovljen Amazing Leonardo, v režiji Jesusa Garcesa Lamberta, prvič pa bo svetovni javnosti predstavljen tudi film Tutto liscio v režiji Igorja Maltagliatija, v katerem igra Maria Grazia Cucinotta.

Prav tako se na festivalu poklanjajo ustvarjalcem, ki so močno zaznamovali italijansko kinematografijo. Letos so to Bertolucci ter brata Taviani, katerih film je festival uvedel, v soboto pa bo za veliki finale poskrbela projekcija Bertoluccijeve mojstrovine Zadnji tango v Parizu, v katerem sta igrala Marlon Brando in Maria Schneider, navaja italijanska tiskovna agencija Ansa.

Ustanovitelj in producent festivala Pascal Vicedomini je ob začetku filmske revije izrazil ponos, da bodo v 14. izdaji festivala nadarjene italijanske filmske ustvarjalce slavili v družbi njihovih italijansko-ameriških kolegov.

Na nedeljskem odprtju so se s podelitvijo nagrad Italia Legend Award poklonili dvema ikonam mednarodne kinematografije, igralcema Andyju Garcii in Francu Neru.

Ob 20-letnici priljubljene serije HBO Sopranovi so nagradili v njej nastopajoča italijansko-ameriška igralca Michaela Imperiolija in Joeja Pantoliana, nagrado pa so prejeli tudi nemški režiser Florian Von Donnersmarck, glasbenica Diane Warren in še nekaj drugih imen.