Prizor iz komedije The First Temptation of Christ (Prva Kristusova skušnjava). Foto: IMDb/Netflix

Na stavbo v Riu de Janeiru sta bili odvrženi dve zažigalni steklenici z bencinom, ki sta povzročili požar, vendar ga je glede na poročilo uspelo pogasiti enemu izmed varnostnikov. V napadu tudi ni bil nihče poškodovan, kljub temu pa je napad "ogrozil več nedolžnih življenj v podjetju in na ulici", je v izjavi za javnost zapisala ekipa Porta dos Fundos, ki je videoposnetke varnostnih kamer posredovala oblastem, poroča Variety.

Napad se je zgodil po Netflixovi predstavitvi komedije The First Temptation of Christ (Prva Kristusova skušnjava), ki si jo je bilo mogoče ogledati 3. decembra. Pred napadom je bila že zagnana peticija, ki je oblasti pozvala, naj prepovedo Prvo Kristusovo skušnjavo, ki je za zdaj nabrala 2,33 milijona podpisov.

Nepričakovana zabava z nepričakovanim gostom

Filmsko dogajanje je postavljeno v čas, ko se Jezus po 40 dneh v puščavi prikrade domov, vendar ga v nasprotju s pričakovanji Marija in Jožef presenetita z zabavo za 30. rojstni dan. Težava je predvsem v tem, da se je Jezus vrnil v družbi ljubkega mladega Orlanda, ki ga je srečal v puščavi. Sicer ni Jezus nikoli prikazan kot eksplicitno homoseksualen lik, pa Orlandovo vedenje kaže na skoraj gotovo homoseksualno usmerjenost. Prav tako je pri Jezusu očitno konkretno nelagodje, ko odkrijejo, da se je vrnil v Orlandovi družbi.

Po napadu so sporočili: "Porta dos Fundos obsojamo vsakršno nasilno dejanje. Pričakujemo, da bodo odgovorne za napade našli in kaznovali. Vendar je zdaj naša prednostna naloga, da zagotovimo varnost celotne ekipe, ki sodeluje z nami." Kot so še dodali v torek zvečer po napadu: "Znova se oglasimo, ko bomo imeli več podrobnosti. Medtem pa želi Porta dos Fundos okrepiti svojo zavezanost dobremu humorju in razglasiti, da bomo nadaljevali močnejši, bolj združeni, navdihnjeni in prepričani, da bo Brazilija preživela ta vihar sovraštva in da bo ljubezen prevladala skupaj s svobodo govora," so še zapisali po poročanju Varietyja.

Kaj je pravzaprav sledilo zadnji večerji?

Porta dos Fundos so že lani posneli prav tako komično upodobitev bibličnih dogodkov, naslovljeno The Last Hangover (Zadnji maček), kjer gre za besedno igro na The Last Supper (Zadnja večerja). V tej komediji sledimo Jezusovim učencem, ki se zbudijo po tej nadvse pomembni pojedini, za katero je Tomaž prispeval trde droge in prostitutke, vendar spoznajo, da njihovega učitelja ni nikjer na spregled. Komedija The Last Supper je letos prejela mednarodno nagrado emmy.