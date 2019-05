Ob tem so pozvali državljane, naj ponudijo svoje zanimive prostore kot lokacijo snemanja filmov.

Dubrovnik je v nadaljevanki Igra prestolov Kraljevi pristanek, glavno mesto Sedmih kraljestev in oporišče družine Lannister. Foto: HBO.

Na Hrvaškem že nekaj tednov snemajo akcijsko komedijo The Hitman's Bodyguard s hollywoodskimi zvezdniki Samuelom L. Jacksonom, Salmo Hayek in Ryanom Reynoldsom. Nekatere izmed najbolj zahtevnih akcijskih scen je skoraj 500-članska filmska ekipa posnela minuli teden teden pri muzeju Mimara, ko so morali za ves promet zapreti ta del središča Zagreba.

Za tovrstne filmske produkcije je v Zagrebu treba dobiti 25 dovoljenj različnih institucij, novi mestni urad pa naj bi poenostavil pridobitev potrebne dokumentacije. Za začetek so odprli spletno stran, na kateri bodo filmske produkcije prijavile svoje projekte, urad pa bo potem zagotovil vsa potrebna dovoljenja, je dejala voditeljica urada Mia Pećina Drašković na novinarski konferenci v Zagrebu minuli teden.

Zagreb z dolgoletno tradicijo v filmski industriji

Izpostavila je, da ima Zagreb dolgoletno tradicijo v filmski industriji. Meni, da ima mesto zaradi svoje arhitekture in vzdušja "fantastične lokacije" za različne filmske sete na malem prostoru.

Kot je še poudarila, so v mestni upravi prepoznali filmske produkcije kot donosno delo, predvsem za zagrebške hotele, restavracije in ostale ponudnike storitev, povezanih s filmsko industrijo. Izračunali so, da bodo na vsako vloženo kuno zaslužili 16 kun. Niso pa povedali, kakšen je proračun novega mestnega urada, v katerem bodo zaenkrat trije zaposleni.

Urad bo tesno sodeloval z ustanovo Zagreb Film, ki je doslej skrbela za filmske produkcije v mestu. Na čelu ustanove je znani hrvaški režiser Vinko Brešan, ki pričakuje, da bodo z uradom zagotovili še boljše storitve za filmsko industrijo.

Netflix že na poti

Prostori urada so v poslopju hrvaškega avdio-vizualnega centra (HAVC), ki je veliko prispeval k razvoju Hrvaške kot prizorišču snemanja svetovnih televizijskih filmskih uspešnic, kot sta Igra prestolov in Vojna zvezd. V Zagrebu že napovedujejo prihod ene Netflixovih produkcij.