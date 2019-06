Družinska tragedija je zarezala globoko v zakon Igorja in Rose ter ohladila odnose med njima. Foto: Casablanca

Igor in Rosa je zgodba o podiranju meja - meja med deželami, med ljudmi, med generacijami ter med telesom in došo, med srcem in razumom.Foto: Casablanca

Slovensko-italijanska manjšinska koprodukcija je intimna drama o "navidezno izgubljeni in ponovno pridobljeni ljubezni". Rosa (Lunetta Savino) in Igor (Boris Cavazza) živita pod isto streho, a se bolj ali manj uspešno izogibata drug drugemu, čeprav sta skupaj že dolga leta. Zaradi določenih dogodkov je njuno razmerje razpadlo, čisto drugi razlogi pa bodo slovensko-italijanski par znova združili.

Igorja in Roso je režirala Slovenka Katja Colja, ki se je po študiju na filozofski fakulteti v Trstu zaposlila na italijanski javni radioteleviziji. Najprej je delala v slovenskem programu, potem se je preselila v Rim, kjer je začela sodelovati s priznanimi italijanskimi filmskimi ustvarjalci, kot so Nanni Moretti, brata Paolo in Vittorio Taviani ter Ettore Scola. Posnela je že nekaj kratkih in dokumentarnih filmov, Igor in Rosa pa je njen dolgometražni igrani prvenec.

V tekmi za zlato čašo

V eni od naslovnih vlogah torej nastopi Boriss Cavazza, poleg njega pa se v filmu pojavita še dva slovenska igralca, Anita Kravos in Branko Đurić. Prva šanghajska projekcija filma bo v soboto, 15. junija, sledita pa še ponovitvi 21. in 22. junija. Skupaj se v tekmovalnem programu za glavno nagrado, zlato čašo, poteguje 28 filmov iz vsega sveta.

"Edinstven titan"

Režiserka svoj film napoveduje z besedami: "V filmu Boris Cavazza ne zaigra čustev, temveč jih odprto in iskreno doživlja, jih kontemplira kot edinstven titan." Poleg nje se bodo premiere na Kitajskem udeležili še igralka Anita Kravos in direktor fotografije Michel Paradisi.

Slovenski koproducent filma je Igor Pediček iz produkcijske hiše Casablanca. Film je nastal s finančno podporo Slovenskega filmskega centra, RTV Slovenija, Viba filma, Pianeta Zero, italijanskega ministrstva za kulturo, FVG AV Fund, FVG filmske komisije, RAI in Eurimages. Italijanski producent filma je Minimum Fax Media.

Pred tem je film imel italijansko festivalsko premiero aprila v Bariju, v slovenskih in italijanskih kinodvoranah pa bo na ogled predvidoma proti koncu septembra.