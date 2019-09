Nastal je igrani celovečerec Igor in Rosa, italijansko-slovenska koprodukcija, ki jo bodo premierno predvajali nocoj ob 20.30 v ljubljanskem Kinodvoru.

"Težko je zakrpati skrhan odnos staršev po smrti otroka. Obojestranski občutki krivde in obtoževanja so pri tem velika ovira, ki pa jo je mogoče kljub vsemu premagati. Ta zgodba nakazuje možnost sprave," ob filmu razmišlja Boris Cavazza, ki dodaja, da mu je bilo v veselje ustvarjati z režiserko Katjo Colja, ki je zaslutila, kako minimalistično voditi oba glavna lika. Foto: Kinodvor

Celovečerni prvenec Katje Colja v ospredje postavlja Slovenca Igorja (Borisa Cavazzo) in Italijanko Roso (Lunetto Savino), katerih ljubezen je zaradi določenih življenjskih dogodkov zadel hud udarec. Čeprav že leta živita pod isto streho, se drug drugemu bolj ali manj uspešno izogibata. Obup in otopelost se odraža v majhnih spopadih in zamerah, naproti katerim prihajajo spremembe, ki bodo 40-letnemu propadlemu razmerju vlile novih moči.

Igor in Rosa je intimna drama o dolgoletni ljubezni, ki je postavljena na preizkušnjo. Foto: Kinodvor

"Smrt otroka globoko spremeni to, kar smo, ali v kar verjamemo. Bolečina prevzame vse in uniči vse, kar je v nas, pa tudi tisto, kar je okoli nas. Padate v brezno, iz katerega je težko, vendar mogoče iti ven. To se dogaja protagonistki Rozi. Vedno obstaja subtilna meja med smrtjo in življenjem, med telesom in umom, med biti in ne biti, med ljubeznijo in ljubeznivostjo. Moja želja je bila preseči to mejo, jo premagati in jo preživeti v njenih ogromnih in neštetih oblikah. To je bila meja, ki sem jo raziskala in poskušala povedati v svojem filmu z neizrečenimi besedami in pričakovanji," pojasnjuje režiserka.

"Igor in Rosa je film, ki vam vzame čas, pravi čas, da pripoveduje zgodbe, ki se zgodijo znotraj ljudi in ne okoli njih. Z ritmom evropske kinematografije in izjemno preprostostjo govori o tem, kako se lahko ljubezen spremeni v odnosu do drugih in do sebe in kako pogosto jo iščemo na napačnem mestu," je za italijanski spletni časopis Bonculture zapisala novinarka Gabriella Longo.

V filmu nastopa tudi slovenska igralka Anita Kravos, v filmu pa se pojavi tudi Branko Đurić - Đuro. Slovenski koproducent filma je Igor Pediček iz produkcijske hiše Casablanca. Italijanskemu občinstvu že predstavili – premiera je bila aprila v Bariju.

Film je nastal s finančno podporo Slovenskega filmskega centra, RTV Slovenija, Viba filma, Pianeta Zero, italijanskega ministrstva za kulturo, FVG AV Fund, FVG filmske komisije, RAI in Eurimages. Italijanski producent filma je Minimum Fax Media.

Premiere se bo udeležila režiserka Katja Colja, igralca v glavnih vlogah Lunetta Savino in Boris Cavazza ter drugi člani filmske ekipe.