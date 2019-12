Playing Men je nastal v produkciji produkcijske hiše NOSOROGI Marina Gumzi in v koprodukciji s hrvaško produkcijsko hišo Restart. Film je finančno podprl Slovenski filmski center. Foto: Gregor Božič/SFC

Film so v pariškem centru za sodobno umetnost Centre Pompidou predvajali v okviru dogajanja, ki so ga posvetili filmom o športu, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).

Filmi bodo na ogled še do 20. decembra, skupno jih bodo na velikem platnu prikazali enaintrideset. Programski cikel, ki ga zaključuje film Muhammad Ali the Greatest ameriško-francoskega režiserja Williama Kleina, "sestavljajo filmi različnih obdobij in različnih žanrov ter eminentnih filmskih avtorjev, med katerimi so tudi Leni Riefenstahl, Miloš Forman, Corneliu Porumboiu, Jorgen Leth," so še zapisali pri SFC-ju.

Ivanišinov film je bil razglašen za najboljši dokumentarni film 20. Festivala slovenskega filma. Od poletja 2017, ko je bil premierno prikazan na festivalu FID Marseille in tam osvojil eno od dveh glavnih mednarodnih nagrad, je bil prikazan na več kot petdesetih festivalih po vsem svetu. Osvojil je več kot deset nagrad. Za začetek leta 2020 načrtujejo tudi izid francoskega DVD-ja filma.