Foto: Iz filma Jezik enakopravnosti

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je zato v Državni zbor vložila pobudo za vpis slovenskega znakovnega jezika v ustavo. Kako bi to popravilo krivice in neenakosti gluhih Slovencev, predstavi dokumentarni film Jezik enakopravnosti, ki ga podpisujeta scenaristka Tina Grošelj in režiser Marko Kumer Murč. Dokumentarec si lahko danes ob 17.00 ogledate v Kinu Bežigrad.

Zakon o uporabi slovenskega jezikovnega jezika je sicer Slovenija sprejela že pred 17 leti in ga pred dvema letoma tudi vpisala v nesnovno kulturno dediščino, a ta še vedno ni priznan kot samostojni in avtohtoni jezik v Sloveniji.

Jeziki izumirajo vsak dan in če umre slovenski znakovni jezik, bo skoraj 1.500 gluhih ostalo brez jezika, v katerem bi se lahko sporazumevali, opozarjajo na zvezi društev. Da torej do tega ne bi prišlo, si prizadevajo za vpis slovenskega znakovnega jezika v ustavo.

Tri različne zgodbe s skupnim hrepenenjem

Zelo jasno sporočilo o izumrtju, ki grozi slovenskemu znakovnemu jeziku, film osvetli prek zgodb treh protagonistov, ki pripadajo različnim generacijam – 15-letne Špele, 42-letnega Sama in 80-letne Meri. Samo je najboljši gluhi športnih vseh časov, edini, ki je osvojil zimsko in poletno olimpijsko medaljo. Nekdanji šampion danes za minimalno plačo pomiva posodo in deli hrano. Vendar želi delati le to, o čemer je od nekdaj sanjal – da bi postal asistent učitelja športne vzgoje gluhih otrok.

Špela se pripravlja na vstop v srednješolska leta, kar vsakemu najstniku predstavlja veliko življenjsko prelomnico, obenem pa je to tudi pomemben korak proti želeni poklicni poti. Pa bo imela pri pouku tolmača, ki ji bo prevajal učno snov?

Tu nastopi Meri, prijetna gospa v začetku osemdesetih, ki je kot sedemletna deklica iskala svoj izgubljeni sluh s kričanjem na travniku, nato pa si vse življenje prizadevala za razvoj in priznanje znakovnega jezika. Danes si vse sile napenja za prizadevanje za vpis znakovnega jezika v ustavo. Bo Meri uspelo doseči življenjske sanje, bo Samo pridobil novo službo in ali bo Špela imela enake možnosti pri izobraževanju?