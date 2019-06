Film očitno nastaja s pevčevim sodelovanjem - ali pa vsaj privoljenjem. "Vznemirljivo!", je vest o projektu komentiral na Instagramu. Foto: Reuters

Studio MGM ima v fazi predprodukcije film o življenju in karieri Boya Georgea, frontmana skupine Culture Club. O igralski zasedbi ni sicer še nobenih poročil, so pa že izbrali režiserja in scenarista. Sacha Gervasi, ki ima v svojem življenjepisu med drugim dokumentarec o metalcih Anvil in biografski film o Hitchcocku.

Scenarij bo popisal pevčeva mlada leta v Woolwichu v jugovzhodnem Londonu, kjer je George Alan O'Dowd odraščal v irski delavski družini kot drugi od petih otrok.

V zgodnjih 80. je Georgea opazil legendarni "punkguru" Malcolm McLaren, ki ga je uvedel na londonsko klubsko sceno in kmalu je nastala uspešna zasedba Culture Club, ki je navdih črpala predvsem iz R&B-ja in reggaeja.

Boy George na tiskovni konferenci v Tokiu leta 1984. Foto: Reuters

Tudi kariero Boya Georgea je zaznamovala dolgoletna borba z odvisnostjo, ki jo je naposled premagal. Foto: Reuters

Prvi album zasedbe, Kissing to Be Clever, je izšel leta 1982, z njega se spomnite vsaj uspešnice Do You Really Want to Hurt Me?. Sledila sta hita Time (Clock of the Heart) in I'll Tumble 4 Ya. Njihov drugi album Colour By Numbers je bil velik uspeh, z njega sta prišli uspešnici Church of the Poison Mind in Karma Chameleon. Odličen uspeh so imele tudi pesmi Miss Me Blind, It's a Miracle in Victims. Tretji album Waking Up with the House on Fire ni dosegel uspeha predhodnikov, izjema je bil singel War Song. Boy George si je ustvaril tudi samostojno glasbeno kariero, nastopal v mjuziklu Taboo na West Endu in bil gostujoči sodnik v šovu talentov The Voice.

V morju pevcev v osemdesetih je Boy George vedno izstopal zaradi svojega občutka za vpadljivo modo in androginega sloga. Javno je razglašal tudi svoj ambivaleneten odnos do spolnosti - nekoč je izjavil, da bi vedno raje izbral dobro skodelico čaja.

Pevec je bil dolga leta tudi zasvojen z drogami, vključno s heroinom. Leta 2005 je bil aretiran zaradi posedovanja kokaina, tri leta pozneje pa je moral odslužiti štirimesečno zaporno kazen zaradi napada na prostituta.

Leta 2010 je v TV-filmu Worried About the Boy pevca igral Douglas Booth. nedavno je po spletu zakrožil tudi meme, ki podčrta nenadejano podobnost med Boyem Georgem in likom Sanse Stark iz serije Igra prestolov.

Nova zlata doba glasbene biografije

Studio MGM trenutno pripravlja še biografski film o Arethi Franklin, ki jo bo igrala Jennifer Hudson. Rocketman, "atorizirani" filmski portret Eltona Johna, je samo v prvih petih dneh predvajajnja v Veliki Britaniji zaslužil več kot pet milijonov funtov. Zahvala za ponovno obuditev žanra gre seveda megalomanskemu uspehu drame Bohemian Rhapsody, ki je zaslužila več kot 800 milijonov dolarjev in osvojila štiri oskarje, tudi za Ramija Maleka v glavni moški vlogi.