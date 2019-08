Leta 1979 rojeni italijanski književnik Gabriele Tinti je avtor več pesmi, napisanih za nekatere izmed znamenitosti različnih muzejev.

Vztrajanje potolčenega borca

Dotična pesnitev je nastala za antično 128 centimetrov visoko bronasto skulpturo grškega bokserja, ki so jo leta 1882 odkrili na Kvirinalskem griču, enem izmed sedmih gričev zgodovinskega mesta Rim.

Skulptura boksarja je nastala nekje med 100. in 50. letom pred našim štetjem. Foto: Wikipedia Commons

Tiniti je torej pesem sicer res napisal za to umetnino, vendar jo je po njegovih besedah navdahnil negativni obrat v igralčevi karieri leta 2017 zaradi obtožb spolnega nadlegovanja. Pesnitev govori o potolčenem borcu, ki se ni pripravljen vdati.

Nekaj dni po 60. rojstnem dnevu

Spacey, ki je pred nekaj dnevi napolnil 60 let, je pesem recitiral v petek v Nacionalnem rimskem muzeju, tik ob tej bronasti skulpturi. "Pretresel sem državo, povzročil vibriranje prizorišč, nasprotnike raztrgal na drobce. /…/ Razsvetlil sem temo, zbiral žalitve, izsilil aplavz. Niso vedeli vsi, kako to storiti. Nihče od vas. Po drugi strani pa življenje ni zastrašujoče za tiste, ki nikoli niso tvegali," je recitiral igralec obiskovalcem muzeja, nekaterim tudi precej presunjenim.

Po pisanju spletnega portala Daily Beast je Spaceyjeva ekipa medije obvestila o tem improviziranem dogodku in napovedala, da bo igralec na voljo tudi za nekaj intervjujev, do česar pa nato ni prišlo. Po navedbah tega portala je bil njegov nastop neapologetski.

"Vendar je bilo branje poezije - tako se je zdelo - prav toliko priznanje kot igralski moment," so zapisali. "Ko je njegov glas zazvenel pred več kot 50 presenečenimi obiskovalci muzeja in izbranimi gosti, je bilo jasno, da čeprav je zaradi domnevnih spolnih napadov morda padel iz milosti, ni občutil nobenega vidnega obžalovanja."

Videoposnetek v božičnem času in duhu

Že decembra pa je Spacey YouTubu objavil triminutni, božično obarvan videoposnetek, v katerem je očitno nastopil kot lik Franka Underwooda, nekdanjega protagonista Netflixove serije Hiša iz kart.

V slogu svojega lika v južnjaškem naglasu med drugim izjavi: "Vem, kaj hočete, hočete me nazaj ... Nekdo, ki je tako pameten kot vi, pa že ne bi sprejemal sodb brez poznavanja vseh dejstev, kajne?"

Dveletno dogajanje za zdaj brez sodnega epiloga

Škandal v zvezi s Kevinom Spaceyjem je izbruhnil, ko se je oglasilo okoli 30 moških in trdilo, da so bili žrtve spolnega nadlegovanja in napadov igralca.

Anthony Rapp. Foto: Reuters

Prvi ga je nadlegovanja obtožil igralec Anthony Rapp, ki je dejal, da ga je Spacey skušal zapeljati že leta 1986, ko je imel sam 14 let. Spacey se je za svoje neprimerno vedenje v preteklosti opravičil, vse novejše očitke pa je ostro zavračal in trdil, da je nedolžen.

Ena izmed obtožb pa je bila vezana na dogodek iz leta 2016, ko naj bi igralec takrat 18-letnega sina bostonske televizijske novinarke Heather Unruh. Vendar je nato domnevni oškodovanec odstopil od civilne tožbe, po tem pa so se v preteklem mesecu za enako potezo odločili tudi na tožilstvu in opustili pregon proti igralcu.