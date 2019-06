Festival odpira film Bojevnica, ki je najbolj prepričala na lanskem Liffu. Foto: LIFFe

Islandska komična drama o podnebnih spremembah, zmagovalnim film zadnjega ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala Liffe, bo na ogled danes ob 21.00.

Kino brez stropa prireja Center interesnih dejavnosti (CID) Ptuj, ki upravlja z Mestnim kinom Ptuj. Nina Milošič, odgovorna za področje kina, je ideja za filmske projekcije na prostem pred desetimi leti vzniknila v želji, da se ljudi ponovno pritegne v kino.

"Takrat je bil naš kino na zelo nizki točki svojega obstoja. Večina Ptujčanov sploh ni vedela, da še obratuje. Zato smo naredili prvi Kino brez stropa, da opozorimo javnost nanj. Po desetih letih ugotavljamo, da je bil ta namen dosežen. Številke obiska v Mestnem kinu Ptuj so v zadnjih letih strmo zrasle, zato zdaj razmišljamo, da bi si zastavili kakšne nove cilje," pravi.

Letos ga prirejajo desetič, jubilejni festival pa prinaša en teden filmskega dogajanja z večernim programom s projekcijami filmov na gradu ter dopoldanskim spremljevalnim programom v Mestnem kinu Ptuj.

Trije dopoldanski dogodki v mestnem kinu bodo namenjeni otrokom, ki si lahko med drugim ogledajo Srečo na vrvici. Foto: Posnetek iz film

Ob večerih se bodo v letnem kinu zvrstili še evropski film leta 2018 Hladna vojna Pawla Pawlikovskega, ganljiva meditacija o minljivosti in moči umetnosti pred kratkim preminule režiserke Agnes Varda O ljudeh in vaseh ter z nagrado žirije v Cannesu ovenčana libanonska drama Kafarnaum režiserke Nadine Labaki. Sledili bodo hudomušno posodobljena verzija dvorske kostumske drame grškega režiserja Yorgosa Lanthimosa Najljubša, eden najboljših filmov lanskega leta po izboru kritikov Ne puščaj sledov Debre Granik ter prejemnik nagrade za najboljši scenarij v Cannesu Srečen kot Lazzaro režiserke Alice Rohrwacher.

V soboto in nedeljo bosta v letnem kinu dodatno na ogled še grozljivki Mi Jordaan Peeleja in Vrhunec Gasparja Noeja. Trije dopoldanski dogodki v mestnem kinu bodo namenjeni otrokom, ki si bodo lahko ogledali slovenske klasike Sreča na vrvici Janeta Kavčiča ter oba dela Poletja v školjki Tuga Štiglica. Posebne projekcije bodo tudi za starše z dojenčki ter upokojence.

"Filme vedno izbiramo tako, da so po eni strani čim bolj kakovostni izdelki iz filmske bere tistega leta, to so najpogosteje nagrajenci pomembnih festivalov. Po drugi strani pa želimo, da so filmi čim bolj raznoliki, torej da prihajajo iz čim bolj različnih držav ter prinašajo čim bolj različne zgodbe, žanre in avtorske estetike, tako da lahko res vsak gledalec najde kaj zase," je še povedala Nina Milošič.

Kostumografsko dramo Najljubša lahko ujamete 2. julija. Foto: IMDb

Kino brez stropa letno obišče med 2.500 in 3.000 gledalcev. "Obisk je odvisen predvsem od vremena. Če so lepi in topli poletni večeri, je ogled filma na grajskem dvorišču res izjemno doživetje. Ambient je čudovit, vstopnine ni, zato res pritegne zelo široko množico ljudi."

Mestni kino Ptuj je najstarejše še aktivno kino prizorišče v Sloveniji. Prva kinopredstava v njegovi dvorani je bila 3. marca 1897, kar je po navedbah CID Ptuj le dobro leto zatem, ko sta brata Lumiere pariškemu občinstvu predstavila svoj novi izum kinematograf. Danes je kino aktiven član Art kino mreže Slovenije in mednarodne mreže Europa Cinemas ter je lani s skoraj 25.000 obiskovalci zabeležil najboljše rezultate v zadnjih letih.