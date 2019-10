Program se bo ob 19.00 začel s filmom Svetilnik v režiji Roberta Eggersa, sklenil pa v zgodnjih petkovih urah s filmom Pirsing režiserja Nicolasa Pesceja. Prve tri etape maratona so že razprodane, lahko pa še dobite vstopnice za filma Čarovnica: Prevrat in že omenjeni Pirsing.

V Kinodvoru se vsako leto potrudijo tudi z okrasitvijo prostora, tematsko prilagojeno kavarniško ponudbo in brezplačnimi uslugami profesionalnih maskerjev. Foto: Kinodvor

"Hočete, da se vam zmeša. Potem pojdite za štiri tedne za svetilničarja na kak samotni otoček, s sabo pa vzemite Willema Dafoeja in ugasnite barve," so besede, s katerimi je Štefančič jr. v videu pospremil uvodni film letošnjega maratona groze. Eggersov Svetilnik je hipnotična in halucinantna, na 35-milimetrski trak posneta psihološka srhljivka o dveh svetilničarjih na odročnem atlantskem otoku konec 19. stoletja. Enega igra Dafoe, drugega pa Robert Pattinson. Mimogrede, če vstopnice za razprodano projekcijo niste dobili, boste Svetilnik lahko ujeli na letošnjem festivalu Liffe.

Avstrijski tandem - Veronika Franz in Severin Fiala - je novi film posnel v Veliki Britaniji in z britansko-ameriško igralsko zasedbo (Riley Keough, Jaeden Martell, Lia McHugh, Alicia Silverstone, Richard Armitage). Foto: Kinodvor

Vrača se ustvarjalni tandem, ki nas je strašil z Lahko noč, mamica

Svetilniku bo sledil film Koča v režiji avtorskega tandema Severina Fiale in Veronike Franz. "Vizualno izpiljeno, počasi tlečo in tesnobno študijo človeške krhkosti in družinske travme, umeščeno v klavstrofobično osamo snežnih prostranstev" bi lahko po besedah Štefančič jr., v navezavi na predhodni film režiserskega dvojca Lahko noč, mamica, na kratko opisali z besedami: "Lahko noč, mačeha."

Ari Aster, ki je lani šokiral občinstva s prvencem Podedovano zlo, bo na velikem platnu Kinodvora predstavljen z grozljivko Solsticij, "mračno in s tesnobo prežeto filmsko pravljico, ki svojo grozo razgrne pri belem dnevu", iz Južne Koreje pa je na program uvrščen film Hoon-junga Parka z naslovom Čarovnica: Prevrat. "V korejskem spektaklu boste končno spoznali pravo, čudežno žensko. Zelo je nadarjena in zelo furiozna," je namignil snovalec letošnjega programa.

Celo mojster grozljivke Jordan Peele je Solsticij (Midsommar) opisal kot "najbolj ikoniče poganski film vseh časov". Foto: Kinodvor

Če boste zdržali do petih zjutraj ...

Za sklep noči grozljivk bo prikazan film Pirsing režiserja Nicolasa Pesceja. Režiser filma Oči moje matere "v čudovito perverzni mešanici telesne grozljivke, psihoseksualnega trilerja in črne komedije priredi kratko zgodbo Ryuja Murakamija in se hkrati pokloni zvočno-vizualni krajini italijanskega giallo filma 70. let", so napovedali na strani Kinodvora.

Zombiji za eno noč

Posebno temačno filmsko ponudbo maratona groze bodo v mestnem kinu popestrili s krvavimi specialitetami, ki bodo na voljo v kavarni, ter z možnostjo brezplačne poslikave obraza. Profesionalni maskerji bodo med 16. in 1. uro zjutraj obiskovalcem Noči grozljivk obraz okrasili z najrazličnejšimi ranami, smrtonosnimi opeklinami ali pa z zombijevsko gnilobo. V filmski Knjigarnici pa bodo pripravili še posebno tematsko obarvano ponudbo DVD-jev.