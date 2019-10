Poudarek letošnjih dnevov, pri pripravi katerih sodeluje Goethe-Institut Ljubljana, bo na 100. obletnici slavne umetniško-obrtniške šole Bauhaus.

Angela Schanelec s srebrnim medvedom, ki ga je v Berlinu dobila za režijo filma Bila sem doma, toda..., ki raziskuje odnos med materjo in njenim trinajstletnim sinom. Foto: EPA

Na Berlinalu nagrajena koprodukcija Srbije in Nemčije

Dneve nemškega filma je uvedla nemško-srbska produkcija režiserke Angele Schanelec Bila sem doma, toda... (2019). Gre za kompleksno pripoved o ljubezni, družini in odgovornosti, ki z metafilmskimi vidiki posredno opozarja gledalca, da gleda izmišljeno zgodbo, obenem pa na svež, umetniški način prikazuje, kako je lahko fikcija bolj resnična od resničnosti. Režiserka je bila za film na letošnjem Berlinalu nagrajena s srebrnim medvedom za režijo.

V četrtek bo na sporedu izbor sedmih kratkih filmov, izbranih med 500 prijavljenimi na mednarodni festival kratkih filmov v Clermont-Ferrandu. Letošnji program Kratki! Short Export 2019 - Made in Germany predstavlja različne zgodbe, bizarne in vznemirljive, toplosrčne in duhovite, v igranih, dokumentarnih ali animiranih kratkih filmih.

Lotte na Bauhausu je televizijski film o dekletu, ki v dvajsetih letih prejšnjega stoletja študira na sloviti šoli Bauhaus pod vodstvom vizionarskega Walterja Gropiusa; pripoved je navdahnilo življenje oblikovalke Alme Siedhoff-Buscher. Foto: IMDb

Leto v znamenju Bauhausa

Poseben poudarek letošnjih dnevov je na 100. obletnici ustanovitve gibanja in šole Bauhaus. Prvi od filmov, posvečenih tej temi, bo Lotte na Bauhausu (2019) v režiji Gregorja Schnitzlerja. V tej nemški televizijski produkciji gledalec spremlja 20-letno Lotte, ki se proti volji družine priključi skupini mladih umetnikov, se prijavi na Bauhaus in je sprejeta. V študentu Paulu Seligmannu Lotte najde podpornika in svojo veliko ljubezen. Filmska zgodba naj bi osvetljevala vlogo žensk na sloviti šoli; tudi ta film bo na sporedu v četrtek.

Veliki revolucionar teatra se ozre na svoje življenje

Petek bo posvečen velikemu nemškemu dramatiku Bertoltu Brechtu. Nova biografska drama v dveh delih Brecht (2018) režiserja Heinricha Breloerja oživlja Brechtov zgodnje in pozno obdobje, prikazuje pa tudi vplive, ki so se skrivali za njegovo družbeno kritiko: duh časa, različna Brechtova sodelovanja in projekte ter zlasti ženske. Filmsko sceno polnijo kronološko nanizani prizori iz Brechtovega življenja. Film je bil po lanski berlinski premieri teden dni na ogled v kinu, nato pa je bil v dveh delih prikazan na televiziji.

Kronološko nanizani prizori iz Brechtovega življenja vlečejo lok od prve svetovne vojne in vrveža Weimarske republike, eksila in nacistične Nemčije, do obnove in zgodbe o uspehu onkraj železne zavese, ko je bil Brecht med ustanovitelji gledališča Berliner Ensemble v Vzhodnem Berlinu. Foto: IMDb

Ob sobotnem sklepu dnevov bo sprva ponovno v ospredju Bauhaus. V Ljubljani bodo prikazali osrednji nemški kinematografski prispevek ob jubileju, film Duh Bauhausa (2018) v režiji Nielsa Bolbrinkerja in Thomasa Tielscha. "Dokumentarni film ni zgolj zgodovinsko in hagiografsko posvetilo gibanju, temveč ideje izpred stoletja poveže s sodobnimi umetniškimi, arhitekturnimi in urbanističnimi smernicami," je navedeno na strani kinoteke.

Za konec so pripravili program Kratki! Vzhajajoče zvezde, v katerem bodo prikazani sodobni eksperimentalni film in video umetnost iz Nemčije. Gre za četrto predstavitev kratkih del mladih umetnikov po izboru AG Kurzfilm in German Films. Z vsakoletnim izborom želijo kuratorji in z njimi Goethe-Institut spodbujati nastanek kakovostnega umetniškega filma oziroma kakovostne video umetnosti, še piše v najavi Dnevov nemškega filma.