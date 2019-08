Honkonški igralec Aaron Kwok na eni izmed preteklih podelitev nagrad. Foto: EPA

Gre za še en znak naraščanja napetosti med Pekingom in otokom, saj Kitajska pričakuje, da se bo Tajvan 70 let po koncu državljanske vojne znova pripojil matični državi. Vprašanje tajvanske uradne samostojnosti je ena izmed najbolj perečih političnih zadev v Pekingu.

Festival ne bo odpovedal dogodkov

"Kitajska filmska administracija navaja, da bo celinske filme in njihovo osebje ustavila pri udeležbi na letošnji, 56. podelitvi zlatih konjev," so zapisali pri reviji Kitajske filmske novice, ki jo izdaja Kitajska filmska administracija.

"Vsekakor obžalujemo, če to drži," so po poročanju Reutersa v izjavi za javnost zapisali pri tajvanskem filmskem festivalu Zlati konj in dodali, da bodo dogodke, ki se jih tiče ta odločitev Kitajske, izvedli, kot načrtovano.

V Tajvanu januarja volitve predsednika

Peking uporablja mednarodno prizorišče za uveljavljanje svoje suverenosti nad otokom sredi naraščajočega kitajskega pritiska, ki vključuje tudi vojaške vaje. Tajpej je večkrat ponovil stališče, da so kitajske poteze namenjene manipulaciji tajvanskih predsedniških volitev, ki bodo januarja prihodnje leto.

"Z vidika industrije je bil zlati konj dobra platforma za izmenjavo filmov med celino, Tajvanom in Hongkongom," je dejal Dong Šu, filmski kritik, delujoč v Šanghaju. "Vendar so nekateri posamezniki v Tajvanu morali spraviti tja tudi politično občutljivo vsebino; stvari, ki so prestopile mejo dovoljenega za celinsko Kitajsko, zato se je spremenila narava te nagrade."

Nagrado zlati konj so ustanovili leta 1962 in velja za eno najprestižnejših v kitajsko govoreči filmski industriji, pri čemer večina stvaritev prihaja iz celinske Kitajske, Hongkonga in Tajvana.

Posebna obravnava pred oktobrsko obletnico

Sicer pa je kitajski regulator vsebin ob prihajajoči 70. obletnici ustanovitve Ljudske republike Kitajske, ki bo 1. oktobra, še posebej previden na področju kitajske medijske industrije. Med drugim je padla odločitev za umik nekaterih filmskih uspešnic in prepoved zgodovinskih in junaških dram, ki jih "poganja zabava".

Sicer pa je kitajski parlament že v začetku lanskega leta izglasoval, da nadzor nad filmi, medijskimi hišami in založniki prevzema oddelek kitajske komunistične stranke za publiciteto.