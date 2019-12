Letošnji program se bo spomnil tudi stoletnice rojstva Franceta Štiglica. Foto: Slovenska kinoteka

Selekcijo filmov so letos nekoliko spremenili, programske sklope prevetrili in jih prepustili bolj lahkotnemu kuratorskemu očesu, ki je med seboj pomešalo različne čase in stile, so sporočili s Slovenskega filmskega centra, ki je tudi pobudnik dogodka. Prav tako pa so se letos poklonili stoti obletnici rojstva Franceta Štiglica. Letošnja noč bo tudi prvič prikazala tuje filme, ki bodo sestavljali otroški program in program festivalov.

V Slovenski kinoteki bo maraton potekal od 15.00 pa skoraj do polnoči. Foto: RTV Slovenija

Izbrane filme bodo predvajali v raznovrstnih programskih sklopih. V Slovenski kinoteki se bo maraton začel ob 15. uri, kjer bo najprej na sporedu otroški program. Sledili bodo programi 100 let Franceta Štiglica: V dolini miru, Za boljši jutri, The Best of Fest, ki so ga letos prvič sestavili glavni slovenski filmski festivali in predlagali po en film iz svojih programov, ter Zona somraka.

Iz Art kino mreže so noč kratkih filmov pripravili Filmsko gledališče Idrija, Art kino Odeon Izola, Kulturni dom Nova Gorica, Kino Kulturni dom Slovenj Gradec, Kino Sora Škofja Loka, Kinogledališče Tolmin in Kino Velenje. Prvič pa se je pridružil Zavod Otok, ki bo filme predvajal v Centru mladih Koper.

Ob skupnem otroškem programu bodo v Art kino mreži prikazali program kratkih filmov za odrasle, ki ga sestavljajo najbolj zanimivi slovenski kratki film leta 2019, med njimi so tudi tisti, ki so osvojili nagrade na Festivalu slovenskega filma v Portorožu in na Festivalu kratkega filma v Ljubljani.

Poleg Slovenskega filmskega centra in Slovenske kinoteke sodelujejo pri organizaciji še Društvo Kraken, Zavod SCCA – Ljubljana, Slovenski filmski arhiv pri Arhivu RS, festivali Animateka, Dokudoc, Kurja polt, FeKK in Kino Otok, Grossmannov festival fantastičnega filma in vina, Festival LGBT filma ter Short Film Circuit in Eye Film Museum.

Kratke filme bodo predvajali kinematografi Art kino mreže opo vsej Sloveniji. Kino Otok Foto: Kino Otok

Obisk dogodkov je brezplačen, filme iz različnih programskih sklopov pa bo od danes do vključno 23. decembra mogoče videti tudi na Vimeo kanalu Slovenskega filmskega centra.