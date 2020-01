Samo v prvem tednu januarja je šlo komedijo Tolo Tolo gledat 5 milijonov ljudi; zaslužila je 36 milijonov evrov. Foto: IMDb

Komedija Tolo Tolo, za katero je scenarij napisal in jo režiral italijanski komik Luca Medici oz. Checco Zalone, je samo v prvem dnevu predvajanja - to je bil 1. januar - zaslužila 8,7 milijona evrov. To je bila najdonosnejša premiera v zgodovini italijanskega filma.

Checco Zalone je v domovini znan po svojem politično nekorektnem humorju: v decembru je začel film na YouTubu promovirati s pesmijo Immigrato (Priseljenec). V videospotu, ki se nasloni na raznorazne stereotipe o prosilcih za azil, Checca na vsakem koraku zasleduje afriški priseljenec, ki ga najprej samo prosi za denar, na koncu pa celo zapelje njegovo ženo. Videospot je bil tarča številnih kritik, češ da je rasističen in utrjuje predsodke o migrantih.



Nad pesmijo pa so bili po drugi plati navdušeni številni skrajni desničarji, ki so videospot interpretirali kot znak, da bo film stopil na stran protipriseljenske politike. Nekdanji podpredsednik vlade Matteo Salvini je na politčnem shodu izjavil: "Zaloneja menda obtožujejo rasizma in politične nekorektonsti. Naj živi Checco Zalone. Sam bi mu podelil dosmrtni sedež v senatu!"

Prehitro so se veselili

Salvinijevi podporniki so bili 1. januarja, ko je film prispel v kinematografe, grenko razočarani - ni bilo težko razumeti, da je komedija v resnici satira na račun italijanskega populizma in dikcije skrajnih desničarskih politikov. Tolo Tolo ne promovira protipriseljenskih stališč, pač pa na jasen način izriše predsodke in rasizem, s katerimi se migranti soočajo vsak dan. V jedru zgodbe je empatija do trpljenja tisočev ljudi, ki so bili prisiljeni prečkati morje, da bi morda lahko v Evropi zaživeli dostojno življenje. Protagonist, ki ga igra Zalone, med drugi pristane v begunskem centru za libijske državljane.

Kmalu po premieri so se prejšnje pohvale s strani desnice spremenile v gnev. Ignazio La Russa, član postfašistične stranke Bratje Italije, je bil očitno v kinu že na dan premiere. Tvitnil je: "Pravkar sem videl Tolo Tolo - na koncu ni bilo niti najmanjšega aplavza. Sploh pa je bil film film dolgočasen in brez vrednosti."

Maurizio Gasparri, član Berlusconijeve stranke Forza Italia, je film "recenziral" v videoobjavi na Facebooku: "Preveč je politično korekten. Njegovo sporočilo je skrajno levičarsko. Checco, vrni se k temu, kar si počel prej, ne ukloni se politični korektnosti v imenu priseljencev." In še glasbena ocena promocijskega videospota: "Pesem je bila veliko boljša kot sam film."

Zalone je na tiskovni konferenci po povzemanju časnika The Guardian celo "afero" sprejel z nemalo ironije. "To ni film proti Salviniju, saj ga nikoli niti ne omenimo. Če je res uperjen proti njemu, potem lahko to razbere samo on sam." Vseeno pa priznava: "Smo pa napisali lik, ki je podoben (zunanjemu ministru, op. n.) Luigiju Di Maiu, ki pa se oblači kot premier in govori kot Matteo Salvini. Najbrž smo ustvarili novodobno pošast."



Poleti so lokalni mediji na Malti, kjer so film snemali, poročali, da je produkcijska ekipa "nehumano" ravnala z migranti, ki so jih najeli kot statiste v svojem filmu. Neplavalce naj bi stlačili na čoln in jih silili podoživljati travmatično izkušnjo, da bi posneli čim bolj avtentične reakcije. Produkcijsko podjetje je vse te obtožbe kategorično zanikalo. Foto: IMDb

Producent Pietro Valsecchi je na temo izjavil le: "Nikoli ne bi vložil 20 milijonov evrov v film, ki bi napadal Salvinija."

Samo v prvem tednu januarja je šlo komedijo Tolo Tolo gledat 5 milijonov ljudi; zaslužila je 36 milijonov evrov. Medijski analitiki mu trenutno napovedujejo skupni zaslužek v višini 80 milijonov evrov. Če se to res zgodi, bo to najdonosnejši italijanski film v zgodovini, če upoštevamo samo gledanost v domovini.