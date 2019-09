Prvi film si je v kinu ogledalo skoraj 80 tisoč ljudi, kar je za slovenski film izjemna gledanost. Foto: Kolosej

Ekipa filma, ki ga je režiral Boris Bezić, napisal pa Primož Suhodolčan, je bogatejša za dodatnega košarkarja, učitelj geografije beli glave učencem, Sokoli pa so pod novim lastnikom. Film popestrita novonastala singla Na vrhu in Šampioni slovenskega pop dua BQL. "Zgodba pripoveduje o tem, da nekatere stvari lahko naredimo sami, za druge pa potrebujemo ekipo," je za RTV Slovenija povzel Bezić.



Naši potagonisti zgodbo začnejo v turobnem razpoloženju: učitelj geografije Tundra (Gojmir Lešnjak - Gojc) namreč ne razume, da so poletne počitnice tik pred vrati in učenci so primorani pisati test. Ranti (Klemen Kostrevc) dela probleme in ogroža njegov položaj kapetana tudi nov soigralec. "Jožko z ž" (Domen Novak), ki ga med Sokole pripelje novi lastnik in manager Tini Trska (Lado Bizovičar), se spogleduje z Rantinim dekletom Metko (Gaja Filač), paru pa naproti prihajajo ljubezenske težave.

Košarkar naj bo 2 že v kinih

Košarkarske tekme in dogajanje v filmu zopet komentira Rantin najboljši prijatelj Smodlak (Matija David Brodnik), učitelj telovadbe Salta (Marko Miladinović) je tokrat na košarkarskih treningih preglašen s strani Trske, Rantina starša (oče Matjaž Javšnik in mama Ana Marija Mitić) pa na svoj način poskušata čim bolj podpirati sina. Kot pripomni mama ob Rantinem neuspehu v šoli, je na prvem mestu šola, šele nato košarka.

Dober dan za šport

Pod družinsko komedijo, ki sledi uspešnici Košarkar naj bo iz leta 2017, se kot scenarist ponovno podpisuje pisatelj Primož Suhodolčan, ki je po včerajšnji premieri za šolarje v Ljubljani povedal, da so si ob snemanju zamislili "film za starost od 0 do 99". V duhu športne evforije in ekipnega duha, ki sta v zadnjih dneh zajela Slovenijo zaradi dosežkov športnikov, je nato pozval vse prisotne, naj podprejo tudi odbojkarje, ki sov areni Stožice igrali - in zmagali - proti Poljski v polfinalu evropskega prvenstva.

Zase je pisatelj rekel, da je bil kot otrok majhen in neroden, nekoliko bolj atletski Brodnik pa je dejal, da je ob snemanju filma dobil nove prijatelje, izkušnje, in se celo naučil igrati nekaj košarke. Na oder sta po projekciji pritekla tudi Kostrevc in njegov večni tekmec Novak. Novak je ob tem hudomušno povedal, da gre na oder "najprej kapetan, potem pa igralček". Omenila sta - mogoče v šali, mogoče zares -, da sta se na setu kregala in sta posledično bili njuni garderobi ločeni, da ni prišlo do fizičnih obračunov.

Možnost trilogije ni izključena

Ob vprašanju, če lahko mladi oboževalci pričakujejo "kakšno trojico, met za tri točke", namigujoč na še kakšen film o Ranti, je režiser Boris Bezić dejal: "Za trojko ne vemo, šestko pa smo se skoraj odločili, da delamo," kar je pospremil bučen aplavz šolarjev. Tudi Bizovičar, ki se sicer nima za velikega ljubitelja športa, je prepričan, da bi bili Sokoli sposobni igrati košarko tudi v tretjem filmu, s čimer je tudi on namignil na možno nadaljevanje.