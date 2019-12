Kot so zapisali podeljevalci nagrade, je Helen Mirren kot močna osebnost pustila velik pečat s svojimi polnokrvnimi interpretacijami. Kipec ji bodo izročili 27. februarja, pred projekcijo biografske drame Kraljica, ki ji je prinesla oskarja in zlati globus.

Helen Mirren je ena od sedemnajstih igralk, ki so osvojile "sveto trojico" igralskih priznanj: oskarja (za film), emmyja (za televizijo) in tonyja (za gledališče). Foto: AP

Helen Mirren leta 1979, ko je nastopala za ugledni Royal Shakespeare Company. Foto: AP

"Helen Mirren vedno znova preseneča s svojimi interpretacijami kompleksnih likov. Njeni portreti so paradigma močne ženske, pa naj gre za Chris v filmu Dekleta s koledarja ali kraljico Elizabeto II. v filmu Kraljica," je zapisala izvršna direktorica Berlinala Mariette Rissenbeek.

Helen Mirren ni le ena najbolj prepoznavnih filmskih igralk na svetu – bila je tudi ena najmlajših, ki se je pridružila znamenitemu britanskemu gledališču Royal Shakespeare Company. V desetletjih, ki so sledila, je svojo karizmo, izraznost in igralski domet prikazala v širokem razponu žanrov. Za dramo Kraljica iz leta 2006 je dobila oskarja za najboljšo glavno žensko vlogo in zlati globus. Je tudi dobitnica več najpomembnejših gledaliških nagrad.

Velika dama gledališča, ki se ne sramuje akcijske "streljačine"

Helen Mirren je v enaki meri doma v britanskem in ameriškem filmu. Sodelovala je z režiserji, ki imajo zelo jasno definirane sloge, denimo z ameriškima režiserjema Robertom Altmanom in Paulom Schraderjem, ter zaigrala v ameriških akcijskih filmih, kot je bil Upokojeni, oboroženi, nevarni ter v franšizi Hitri in drzni.

Na 70. Berlinalu, ki bo potekal od 20. februarja do 1. marca 2020, bodo seveda tudi predvajali nekaj filmov s Helen Mirren v glavni vlogi. Na programu sta med drugim Kuhar, tat, njegova žena in njen ljubimec v režiji Petra Greenawaya iz leta 1989 ter Poslednja postaja v režiji Michaela Hoffmanna iz leta 2009. Naslednji Berlinale se začenja malo pozneje, da se ne bi križal s tokratno podelitvijo oskarjev, ki bo na sporedu prej, kot je v navadi.

Še vedno redno pred kamero

Pred kratkim smo Helen Mirren lahko videli v HBO-jevi nadaljevanki Catherine the Great, kjer igra spletkarsko rusko vladarico Katarino Veliko, in pa v kriminalni drami The Good Liar, v kateri nastopi ob še enem veteranu britanskega odra in filma, Ianu McKellenu. Igralkino vsestranskost smo že omenili, torej ne bo presenetilo, da se vrača tudi v Hitrih in drznih 9.