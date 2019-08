Festival je razdeljen na tekmovalna programa FeKK SLO in FeKK YU, v katerih se bodo filmi potegovali za nagrade v različnih kategorijah. Letošnji FeKK bodo zaznamovali tudi retrospektiva kratkih filmov Dušana Makavejeva, velikana jugoslovanskega

črnega vala, predstavitev kratkometražcev prodorne srbske režiserke Jelene Gavrilović, gostovanje slovitega portugalskega festivala IndieLisboa, zmagovalni evropski kratki filmi preteklega leta, pa še VR-kino in strokovni program za predstavnike filmske stroke. Festivalski program v celoti boste našli tukaj.

V sekciji FeKK SLO boste lahko ujeli film Blaža Kutina Dan v življenju Rudolfa Nietscheja, "moža, ki mu v priimku manjka tisti z, majhna, a tako pomembna črka." Foto: FeKK

21-minutni hrvaški igrani film Komaj se spominjam tistega dne je režiral in zanj napisal veliki igralec Leon Lučev. V glavni vlogi boste spoznali Gorana Bogdana. Foto: FeKK

Omnibus Kratki rezi: mladi režiserji o razhodih v treh minutah

Na nocojšnjem odprtju festivala – ob 20.30 v Kinodvoru – bo poleg programa izbranih filmov iz različnih festivalskih sekcij najbolj zanimiva premiera Kratkih rezov, svežega omnibusa kratkih filmov šestih scenaristk in scenaristov ter petih režiserjev in režiserk (Urša Menart, Kukla, Mitja Mlakar, Jure Dostal in Urban Zorko). Vsak film traja tri minute, avtorji pa so morali upoštevati določene omejitve: dogajanje je bilo treba postaviti v ustavljen avtomobil z največ tremi igralci. Ekipe so imele na razpolago en sam snemalni dan, zgodba pa je morala vsebovati presenetljiv zgodbeni obrat in motiv razhoda.

Na letnem kinu Slovenske kinoteke na Muzejski ploščadi Metelkova bodo od torka do četrtka vsak večer pod zvezdami potekale projekcije tekmovalnih programov in pogovori z avtorji. V slovenskem tekmovalnem programu bo prikazanih 32 kratkih filmov (prijavljenih je bilo več kot sto), v mednarodnem – s fokusom na produkcijah iz različnih držav nekdanje Jugoslavije – pa 23 kratkometražcev.

Evropske kratke filme prinašajo trije programi EFA: Short matters!, v katerih bodo prikazani kratki filmi, ki so bili nominirani za nagrade, ki jih podeljuje Evropska filmska akademija in so zmagovali na večjih festivalih, kot so Benetke, Locarno, Rotterdam ali Clermont-Ferrand.

Na festival se med drugim vrača kratki film Jelene Gavrilović Vedno več stvari prihaja, ki je zmagal na prvem FeKK-u. Foto: FeKK

Veliki klasik in "instant kult" iz Srbije

Z izborom kratkih filmov se bodo FeKKovci poklonili letos preminulemu velikanu jugoslovanskega črnega vala, Dušanu Makavejevu, čigar protagonisti kot poosebitve kritične refleksije iščejo svoje intimno in individualno. To pravzaprav počnejo tudi protagonistke kratkih filmov in videospotov Jelene Gavrilović, ki bo predstavljena v sekciji Instant kult. Mlada beograjska režiserka se je v zadnjih letih uveljavila kot prepoznaven avtorski glas mlajše generacije srbskih filmarjev, hkrati pa je s filmom Vedno več stvari prihaja (Sve je više stvari koje dolaze, 2015) zmagala na prvi izdaji festivala FeKK, letos je tudi članica mednarodne festivalske žirije.

Program Vzhodno od raja, v katerem so nabrani najboljši kratki filmi iz držav, ki so po izbranih tematikah in produkcijskih pogojih sorodne državam s področja nekdanje Jugoslavije, bo letos posvečen animiranim kratkometražcem.