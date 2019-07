Film je petnajstminutna drama, v kateri je glavni junak profesionalni dirkač Gus. Zaradi svojih ambicij športnik ostane brez tistega, kar mu največ pomeni.

Foto: Slovenski filmski center

V filmu, ki bo prikazan zadnji dan festivala, 25. julija, igrajo Moses Gomes-Santos, Ula Furlan, Domagoj Janković, Robert Španić in Hoji Fortuna.

Režiser je ob uvrstitvi povedal: "Vsak filmski festival me prijetno razveseli, saj mi da dodatni zagon in potrdilo, da sem na pravi poti. Z vsakim festivalom se mi obudijo lepi spomini na samo produkcijo z ekipo. Ponosen sem, da smo z ekipo ustvarili film z ljubeznijo in s skupnim trudom, še zlasti, ker se festival odvija v Los Angelesu, kjer sem preživel zadnja štiri leta."

Cvetkov je mlad režiser, ki je končal Newyorško filmsko akademijo v Los Angelesu. Režiral je več reklamnih oglasov, glasbenih videov in kratkih filmov. Producent filma je Sašo Pesev iz producentske hiše Novo Makedonsko Video. Koproducenti pa so Igor Nola in Vanja Sremac iz MP Production iz Hrvaške ter Rok Cvetkov iz Slovenije. Film je finančno podprla Filmska agencija Severne Makedonije.

Scout je bil režiserjev diplomski film na filmski akademiji v ZDA. Foto: Slovenski filmski center

Stopnička na poti do bafte ali oskarja

Festival L.A. Shorts je uradni dogodek za izbor filmov za nagrade kratkih filmov Britanske akademije za filmsko in televizijsko umetnost. Zmagovalci festivala L.A. Shorts se potegujejo za nagrade bafta in večina filmov, izbranih za ta festival, se skoraj vsako leto uvrsti v prestižni izbor za oskarja, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra.

Festival L.A. Shorts je eden najprestižnejših in največjih mednarodnih festivalov kratkega filma na svetu. Lahko se pohvali z akreditacijo Akademije filmskih umetnosti in znanosti, Britanske akademije za filmsko in televizijsko umetnost ter Kanadske akademije za film in televizijo. Je tudi festival kratkega filma v Los Angelesu z najdaljšo tradicijo.

Leta 2018 so bili za oskarje nominirani štirje filmi s festivala L.A. Shorts, leta 2017 trije, leta 2016 pa sta oskarja prejela igrani kratki film in animirani kratki film, nagrajena na festivalu L.A. Shorts.

Festivala se je v preteklosti udeležilo in na njem predstavilo svoje filme veliko priznanih igralcev in režiserjev, med njimi Scarlett Johansson, Demi Moore, Ashton Kutcher, Courteney Cox, Tim Burton, Spike Jonze, Eva Mendes, Jessica Biel, Rachel Weisz, Hilary Swank, Josh Brolin in Kirsten Dunst.